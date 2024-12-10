新店關注組｜ 兩大日籍師傅主理極上鐵板燒 x 天婦羅廚師發辦 「鉄板焼．天ぷら旬（Shun）」

結合日本江戶前天婦羅與精緻鐵板燒料理的「鉄板焼．天ぷら旬（Shun）」，現已進駐香港四季酒店。兩位資深日籍師傅採用新鮮時令食材，配合細緻擺盤，齊齊打造出極上級精緻的廚師發辦菜單。
日本直送新鮮海鮮
鐵板燒主廚神子仲康（Nobuyasu Kamiko）有逾30年經驗，曾效力米芝蓮一星鐵板燒名店「石垣吉田」（Ishigaki Yoshida）及新加坡姐妹店Kagayaki by Ishigaki Yoshida，擅長以不同組合配搭及調味突顯食材本身的風味，炮製出變化多端的鐵板燒料理。他嚴選日本新鮮直送海鮮及高級食材，如日本伊勢龍蝦，師傅先取出龍蝦膏備用，煎香龍蝦後再淋上炒香的濃郁龍蝦膏，龍蝦肉非常鮮甜彈爽，客人入口籠罩著龍蝦膏的誘人甘香。另一產自北海道函館的帆立貝，相當飽滿豐厚，燒至半熟狀態，外層微焦內裡嫩滑清甜，配上特調美式醬汁以及有「田園中的魚子醬」美譽的とんぶり(箒草)點綴，酸甜可口，充滿日本風味。鐵板燒和牛選用熊本和牛，控制火候精準，肉質柔軟juicy。
江戶前風味天婦羅
天婦羅主廚本鄉雅志（Masashi Hongo），曾赴意大利一家懷石料理餐廳深造法式料理，回到日本後於多年獲米芝蓮二星榮譽的天婦羅名店「天てんぷら うち津」擔任副主廚，及後於香港海外分店擔任主廚，秉承傳統天婦羅做法，發揮食材真味，保持最鮮嫩的味道。他主理江戶前風味天婦羅，從調配天婦羅麵糊到控制油溫，每一工序均巧究，時令車海老及甘鯛炸衣透薄，酥脆乾爽毫不油膩，內裡肉質仍細嫩，簡單蘸鹽已夠鮮味。
鉄板焼．天ぷら 旬
地址：中環金融街8號香港四季酒店45樓
電話：2307 6281
營業時間：星期一至六12nn-3pm，6pm-10pm（星期日休息）