新店關注組｜ 兩大日籍師傅主理極上鐵板燒 x 天婦羅廚師發辦 「鉄板焼．天ぷら旬（Shun）」

日本直送新鮮海鮮

鐵板燒主廚神子仲康（Nobuyasu Kamiko）有逾30年經驗，曾效力米芝蓮一星鐵板燒名店「石垣吉田」（Ishigaki Yoshida）及新加坡姐妹店Kagayaki by Ishigaki Yoshida，擅長以不同組合配搭及調味突顯食材本身的風味，炮製出變化多端的鐵板燒料理。他嚴選日本新鮮直送海鮮及高級食材，如日本伊勢龍蝦，師傅先取出龍蝦膏備用，煎香龍蝦後再淋上炒香的濃郁龍蝦膏，龍蝦肉非常鮮甜彈爽，客人入口籠罩著龍蝦膏的誘人甘香。另一產自北海道函館的帆立貝，相當飽滿豐厚，燒至半熟狀態，外層微焦內裡嫩滑清甜，配上特調美式醬汁以及有「田園中的魚子醬」美譽的とんぶり(箒草)點綴，酸甜可口，充滿日本風味。鐵板燒和牛選用熊本和牛，控制火候精準，肉質柔軟juicy。