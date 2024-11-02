新店關注組｜啟德帝盛酒店西班牙川菜餐廳Siete Ocho 開幕限定優惠午、晚餐買一送一

川菜混合西班牙菜本地少見，啟德帝盛酒店新開的Siete Ocho餐廳就將西班牙菜與川菜融合為一，很有新意，11月1日已正式開幕。最吸引莫過於新張優惠，精選午市及晚市餐單均買一送一 (不適用於行政套餐)；精選單點菜單指定菜式享有七折優惠，優惠期長至明年1月31日。



獨享啟德體育園美景

餐廳裝潢雅緻，分成主餐區及四個私人包廂，極具私隱空間。連接二樓寬敞的露天平台，獨享啟德體育園夢幻的「東方之珠」主場館美景。餐廳菜式由港人大廚主理，展現川菜與西班牙菜多元的烹調文化，靈感源自川菜的七滋八味，川菜以七滋的酸、甜、苦、辣、麻、香、鹹七大基本味道作為烹調基礎；加上八味獨創層次豐富的特色川菜風味，透過創意十足的混合菜帶給客人新鮮感。招牌菜式推介：梅菜伴西班牙乳豬、花膠燉西班牙豬肚、麻辣蒜油蝦奄列、薄切馬鮫魚片配酸汁、西班牙燉飯。

新張買一送一優惠5款午餐款式包括：伊比利亞黑毛豬漢堡配薯條或沙律($200)、西班牙海鮮飯($240)等，加$38就享有特選紅白餐酒1杯；3款晚餐的主菜有西班牙牛側腹短麵($320)、麻辣蒜香蝦意粉($420)及黑毛豬臉頰肉意粉($480)，晚餐包餐湯、前菜水煮牛肉或金華火腿可樂餅、甜品西班牙油條配辣朱古力醬。午餐及晚餐均包汽水一罐。



Siete Ocho

地址：九龍啟德承啟道43號香港啟德帝盛酒店2樓

電話：3528 8200

營業時間：

早餐：早上6時半至10時半

午餐：下午12時至2時半

晚餐：下午6時至10時

