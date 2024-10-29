近年不少國內餐飲品牌攻港，主打重慶小麵和成都冒菜的四川年輕品牌撒冒繼半年前在奧海城開設本地首間店舖，最近更連開兩店，灣仔店於10月開業，緊接將軍澳分店亦將於11月開幕。灣仔店10月份更特推多個優惠吸客！

湯頭用料天然無添加

店名「撒冒」是四川方言「傻帽」的諧音，也是SMALL的英文諧音，寓意品牌「坦率做產品，憨厚做人」的態度，也象徵融合了重慶小麵和成都冒菜。品牌由幾位年輕有夢的店主創辦，走年輕風格路綫。傳統經典出品有重慶小麵、重慶普及的豌雜麵、乾拌麵、材料由成都直送的香滷肥腸小麵、四川特色小吃乾拌抄手雲吞，麵條挑選澳洲黃金小麥製作，小麥蛋白質含量達13%以上，麵條順滑不失柔韌。獨家秘製醬料選用上等香菇、花椒、芝麻等天然食材熬製，經過多番試驗鑽研而成，風味貫徹正宗。

而成都冒菜提供多達20款配料選擇，包括巴掌肥牛、香滷肥腸、麻辣豬蹄、虎皮鳳爪等。湯底共有四款：麻辣、藤椒、金湯酸辣及番茄，湯膽以老母雞慢燉而成，用料天然無添加，味道濃厚醇香。