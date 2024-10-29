近年不少國內餐飲品牌攻港，主打重慶小麵和成都冒菜的四川年輕品牌撒冒繼半年前在奧海城開設本地首間店舖，最近更連開兩店，灣仔店於10月開業，緊接將軍澳分店亦將於11月開幕。灣仔店10月份更特推多個優惠吸客！
湯頭用料天然無添加
店名「撒冒」是四川方言「傻帽」的諧音，也是SMALL的英文諧音，寓意品牌「坦率做產品，憨厚做人」的態度，也象徵融合了重慶小麵和成都冒菜。品牌由幾位年輕有夢的店主創辦，走年輕風格路綫。傳統經典出品有重慶小麵、重慶普及的豌雜麵、乾拌麵、材料由成都直送的香滷肥腸小麵、四川特色小吃乾拌抄手雲吞，麵條挑選澳洲黃金小麥製作，小麥蛋白質含量達13%以上，麵條順滑不失柔韌。獨家秘製醬料選用上等香菇、花椒、芝麻等天然食材熬製，經過多番試驗鑽研而成，風味貫徹正宗。
而成都冒菜提供多達20款配料選擇，包括巴掌肥牛、香滷肥腸、麻辣豬蹄、虎皮鳳爪等。湯底共有四款：麻辣、藤椒、金湯酸辣及番茄，湯膽以老母雞慢燉而成，用料天然無添加，味道濃厚醇香。
任食超過30款串燒小菜
喜歡吃串燒的朋友別錯過串燒放題，只要網上預訂便享有低至每位$148的優惠(原價$336兩位)，由晚上6時至10時無限時任食超過30款串燒及涼拌小菜，包括五花肉、羊肉、鴨胗、掌中寶、魷魚、雞皮等。除了串燒，更可以點選川式小菜如麻辣鍋粑土豆、小酥肉等。新店特別搜羅多款人氣精釀啤酒，包括大熱的原漿啤酒，清香龍井味及柚子味的精釀白啤，配搭惹味香口的串燒最夾。
為迎合上班一族需求，灣仔店特設具溫熱功能的自動飯糰售賣機，供應七款與營養師合作的新鮮飯糰，符合高纖丶微糖丶低卡路里原則，兼顧健康和味道。口味有巴蜀麻辣牛肉紫米飯糰、台式肉燥紅米飯糰、日式海帶魯肉糙米飯糰、杏鮑菇五穀飯糰、港式XO醬五穀飯糰、燒汁豬扒芝士紫米飯糰及韓式泡菜雞紅米飯糰，定價由$17.9起，性價比高，配搭不同口味的健康豆漿便宜又飽肚。
新張4大優惠
灣仔店10月份新張特多優惠：除了網上預訂可享低至$148無限時任食串燒放題之外，惠顧晚市每人奉送指定串燒5串(原價$18)；原價$29或以上的指定啤酒(500ml)可享買一送一優惠；由即日起至11月6日期間，惠顧店內的自助飯糰機可享新張半價優惠，低於$10就可以歎到有營方便的滋味飯糰。（優惠詳情以官方Facebook及官方Instagram為準）
撒冒 (灣仔店)
地址：灣仔港灣道28號灣景中心大廈 1/F 3號舖
電話：2622 2323
營業時間：8am-10pm
撒冒 (將軍澳店)
地址：西貢將軍澳唐德街1號將軍澳廣場1樓Kiosk A
電話：2812 8862
備註：將於11月正式開幕