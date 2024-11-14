新店關注組｜大坑最新西班牙餐廳Qué Pasa Tapas y Vino 慢煮16小時脆皮乳豬 兩道菜套餐$128起

最近西班牙菜熱潮又再度燃起，有好幾間西班牙餐廳先後登場，最新有這間大坑輕鬆格調的Qué Pasa Tapas y Vino。選用西班牙高質食材及可持續海鮮烹調，星期一至五兩道菜高質午市套餐只需$128起，相當性價比高。

西班牙語店名Qué Pasa（發音為「ke pa sa」）指「「什麼事？」或「你在做什麼？」輕鬆隨意的店名寓意為客人提供放鬆的氛圍，大家一起分享Tapas。精選Tapas有鱈魚炸丸子(Cod Fish Croquette)、西班牙芝士火腿三文治(Ham Bikini)、西班牙官方DOP認證的白蘆筍配蒜香蛋黃醬及西班牙伊比利亞火腿。慢煮燴牛肚用新鮮牛肚加上西班牙辣肉腸、橄欖油、大蒜、孜然、丁香、辣椒等香料慢煮超過六小時，風味地道。西班牙辣肉腸以蘋果酒及月桂葉烤煮，帶出煙燻香氣層次。

