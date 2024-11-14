新店關注組｜大坑最新西班牙餐廳Qué Pasa Tapas y Vino 慢煮16小時脆皮乳豬 兩道菜套餐$128起

最近西班牙菜熱潮又再度燃起，有好幾間西班牙餐廳先後登場，最新有這間大坑輕鬆格調的Qué Pasa Tapas y Vino。選用西班牙高質食材及可持續海鮮烹調，星期一至五兩道菜高質午市套餐只需$128起，相當性價比高。
西班牙語店名Qué Pasa（發音為「ke pa sa」）指「「什麼事？」或「你在做什麼？」輕鬆隨意的店名寓意為客人提供放鬆的氛圍，大家一起分享Tapas。精選Tapas有鱈魚炸丸子(Cod Fish Croquette)、西班牙芝士火腿三文治(Ham Bikini)、西班牙官方DOP認證的白蘆筍配蒜香蛋黃醬及西班牙伊比利亞火腿。慢煮燴牛肚用新鮮牛肚加上西班牙辣肉腸、橄欖油、大蒜、孜然、丁香、辣椒等香料慢煮超過六小時，風味地道。西班牙辣肉腸以蘋果酒及月桂葉烤煮，帶出煙燻香氣層次。
燒烤採用西班牙頂級烤爐
餐廳備置了一台西班牙Mibrasa頂級烤爐，全手工製作，可達到極高溫度，能夠精確控制氣流，有效保存肉類及海鮮的水分，保持肉質鮮嫩。烤製的美食推介乳豬，經過16小時慢煮後放入高溫炭烤爐烤熟，皮脆肉嫩，最後配上薯蓉和雪利酒醬汁。炭烤燒雞使用本地黃雞經過24小時醃製，然後高溫燒烤，雞皮略帶焦香，配上以大蒜、酸橙汁、奧勒岡葉和孜然調製的Mojo醬汁，散發西班牙風味。
星期一至五的午巿套餐由上午11時半至下午3時供應，可以選擇炸丸子、馬鈴薯沙律、單面吞拿魚三文治配炸馬鈴薯、多汁磨菇燴飯、慢煮燴牛肚配西班牙辣肉腸及炭烤牛扒配惹味青醬及香脆炸馬鈴薯。兩道菜套餐只需$128起，值得一試！
Qué Pasa Tapas y Vino
地址：大坑銅鑼灣道98號地舖
電話：9169 0298，
營業時間：星期一至五上午11時30分至深夜，星期六及日上午11時至深夜