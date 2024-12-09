熱門搜尋:
中山美穗 破地獄 聖誕2024 DOUBLE COAST 機票優惠 新店關注組 行山路線 自助餐優惠 叱咤2024 二手樓 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥 味美道來
dadblk2 madblk2
返回
飲食
2024-12-09 20:51:48

新店關注組｜大阪人氣鳥貴族屯門店12月9日突擊試業 所有串燒、飯麵、甜品一律$29.9(附餐牌)

分享：
新店關注組｜大阪人氣鳥貴族屯門店12月9日突擊試業 所有串燒、飯麵、甜品一律$29.9

新店關注組｜大阪人氣鳥貴族屯門店12月9日突擊試業 所有串燒、飯麵、甜品一律$29.9

adblk5

兩個星期前大阪人氣平民燒鳥過江龍鳥貴族向傳媒公布，即將於12月16日在屯門市廣場開業，誰不知今日12月9日卻低調試業，引來大批屯門街坊圍觀，更率先放網上分享餐牌，讓價錢全面曝光。菜品由快速食品$19.9起，其他所有串燒、飯麵、特色菜、甜品、酒精或無酒精類飲品一律$29.9，消費較日本店370日元(約港幣$18.5)略高。
 

今日12月9日試業，引來大批屯門街坊排隊幫襯。(圖片來源:Facebook 屯門友群組) 店內間隔頗有私隱。(圖片來源：Facebook 屯門友群組) 餐牌在網上曝光(圖片來源:Threads) 試業階段門牌顯示每日的營業時間。(圖片來源:Facebook 屯門友群組)

雞類串燒超過20款

官方早前透露香港店的餐單與日本本店相同，從網上曝光的餐牌得知，雞類串燒超過20款，鹽燒系列包括雞翅根、雞中翼、雞尾、雞腎、雞皮、雞爽肉、雞胸脆骨、鹽燒雞柳串配芥末、明太子蛋黃醬燒雞胸肉串、鹽味麻油燒雞肝等；秘製醬汁串燒則有雞腿、雞肝、雞心、芝士雞肉丸等。其中雞胸貴族燒及雞腿貴族燒足21厘米份量，更有香辣味可選。至於特色菜，有脆炸雞皮、日式雞肉薯仔沙律、貴族秘製醬汁炸雞、雞塊天婦羅配梅子醬，果然雞肉款式夠多！酒款也不少，有威士忌、檸檬碳酸酒、Gin酒溝汽水、啤酒、清酒、燒酒、葡萄酒、梅酒、果汽酒、雞尾酒，食串燒隊酒夠暢快！
 

adblk6
網民幫襯串燒實體照片(圖片來源:Facebook 屯門友群組) 官方發給傳媒的出品照片。

鳥貴族香港分店
地址：屯門屯順街1號屯門市廣場1期1樓1108-1111號舖
營業時間：上午11時30分至晚上10時
備註：12月11日開幕慶典休業，12月13日營業時間為4pm-10pm。

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

全新會員積分獎賞計劃 打開App進入會員專區體驗升級功能

 
 