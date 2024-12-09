新店關注組｜大阪人氣鳥貴族屯門店12月9日突擊試業 所有串燒、飯麵、甜品一律$29.9(附餐牌)

兩個星期前大阪人氣平民燒鳥過江龍鳥貴族向傳媒公布，即將於12月16日在屯門市廣場開業，誰不知今日12月9日卻低調試業，引來大批屯門街坊圍觀，更率先放網上分享餐牌，讓價錢全面曝光。菜品由快速食品$19.9起，其他所有串燒、飯麵、特色菜、甜品、酒精或無酒精類飲品一律$29.9，消費較日本店370日元(約港幣$18.5)略高。

雞類串燒超過20款

官方早前透露香港店的餐單與日本本店相同，從網上曝光的餐牌得知，雞類串燒超過20款，鹽燒系列包括雞翅根、雞中翼、雞尾、雞腎、雞皮、雞爽肉、雞胸脆骨、鹽燒雞柳串配芥末、明太子蛋黃醬燒雞胸肉串、鹽味麻油燒雞肝等；秘製醬汁串燒則有雞腿、雞肝、雞心、芝士雞肉丸等。其中雞胸貴族燒及雞腿貴族燒足21厘米份量，更有香辣味可選。至於特色菜，有脆炸雞皮、日式雞肉薯仔沙律、貴族秘製醬汁炸雞、雞塊天婦羅配梅子醬，果然雞肉款式夠多！酒款也不少，有威士忌、檸檬碳酸酒、Gin酒溝汽水、啤酒、清酒、燒酒、葡萄酒、梅酒、果汽酒、雞尾酒，食串燒隊酒夠暢快！

