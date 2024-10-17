新店關注組｜新加坡過江龍咖啡店Common Man Coffee Roasters空降尖沙咀K11 Art Mall 10月19日試業

新加坡過江龍咖啡店 Common Man Coffee Roasters（CMCR）登陸尖沙咀 K11 Art Mall開設首間旗艦店，將於10月19日星期六試業。品牌成立了超過10年，憑精品咖啡和創意美食，在新加坡、馬來西亞和菲律賓成功打響名堂，今次將新加坡的精品咖啡文化與烘焙技術帶來香港，配搭多元化全日餐單，啡迷又多個好地方歎靚啡！



自家烘焙咖啡豆 品牌重視咖啡豆的來源和品質，多年來與咖啡農建立了深厚的信任和合作關係，實踐可持續及道德的供應鏈，並嚴選高品質原豆，由新加坡的自家烘豆廠烘焙，再交予團隊的專業咖啡師悉心調配招牌配方咖啡豆，也提供原始風味單品咖啡，單品豆會因應季節輪流轉換。從咖啡師學院培訓的專業咖啡師精心沖煮濃縮咖啡、冷萃和滴濾咖啡。大路選擇當然少不了 Flat White、Long Black、Mocha等。



坊間少見土耳其早餐

咖啡店採用植物及自然光襯托裝潢，洋溢新加坡悠閒風情。坐在店裡歎一系列豐盛全日餐單感覺特別chill，全日餐單供應彩虹沙律、特色牛角包多士、牛臉頰肉班尼迪克蛋、炸雞三明治配薯條、香烤澳洲盲曹，亦有為素食人士而設全素早餐配甜菜根醬。當中Common Man 傳統英式早餐有齊煙肉、豬肉香腸、香草炒車厘茄、薯餅、烤大啡菇、焗豆和西班牙辣肉腸，伴上酸種麵包或全麥吐司，客人可任選雞蛋的煮法，豐富滿足。土耳其早餐更是坊間少見，金黄酥脆的菲洛薄脆餅皮包裹著半熟溏心蛋、香烤菲達芝士、鷹嘴豆泥、青瓜、番石榴，再加上香草及蜂蜜點綴，配搭有層次感不單調。另一重點推介特色牛肉漢堡，用香軟牛油麵包夾著鎖著肉汁的牛肉，加上甜菜根燒烤醬、車打芝士及洋葱醬，搭配紅椒粉薯條，組合滋味。



聯乘新加坡人氣烘焙店推酥點 新店更與新加坡人氣烘焙店Tiong Bahru Bakery合作炮製一系列手工麵包，Tiong Bahru Bakery在新加坡擁有多間分店，被譽為「法式牛角包天花板」，客人可以嘗試招牌牛角包及焦糖奶油酥，還有香港限定的鹹蛋黃可頌馬芬，極配咖啡。 香港店特設限定創意菜式，有新加坡虎蝦叻沙芝士通心粉及香辣肉醬天使麵配慢煮流心溫泉蛋，濃郁惹味。店內實行朝啡夕酒概念，除了咖啡外，客人亦可選擇酒精飲品，包括天然葡萄酒、本地品牌少爺手工啤等，享受微醺時光。



Common Man Coffee Roasters

地址：尖沙咀河內道18號K11購物藝術館地下G26 & G28及1樓119號鋪

網站：www.commonmancoffeeroasters.com/