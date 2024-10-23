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飲食
2024-10-23 13:47:17

新店關注組｜日本人氣冬甩店Mister Donut 登陸尖沙咀 K11 Art Mall香港1號店

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10月26日開幕

10月26日開幕

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日本人氣冬甩店Mister Donut香港首家分店將於1026(星期六)在尖沙咀 K11 Art Mall開幕，今日記者率先直擊試食，即睇有甚麼口味冬甩必掃！

冬甩每日新鮮製作，數量有限。開幕初期，每位顧客每次交易限購10件。 冬甩每日在舖頭廚房手工製作。

香港店共有20款冬甩，款式與日本店的一樣。最人氣的波提有原味、黃金蜜糖、士多啤梨、朱古力口味，質感柔韌ＱＱ；亦有黃金脆粒朱古力冬甩、天使奶油冬甩、法式扭紋。冬甩每日在舖廚房手工製作，密密出爐。

開幕日優惠：

1. 於開幕日10261027日，每日首200位購買10件盒裝冬甩的顧客，可獲贈日本直送Mister Donut限定版文件夾一個（每日名額200個，先到先得，送完即止）

2. 於開業日親臨Mister Donut K11門巿的顧客，每人可獲贈香港店限定紙扇一把（共三款，款式隨機派發，數量有限，先到先得，送完即止）

Mister Donut起源於美國的冬甩連鎖品牌，1971年進軍日本市場，至今在日本國內擁有1017家店舖（截至20243月底）。目前由日本Duskin株式會社持有主要特許經營權，分別在日本、台灣、印尼、菲律賓、泰國及新加坡共6個地區設有店舖。品牌嚴選炸油及獨特配方的麵團製作高品質的冬甩，並定期嚴格品質檢查，所有冬甩製作員接受過嚴格培訓，每日新鮮製作冬甩，令品牌在日本殿下了人氣冬甩店的地位。尤其2003年推出的「Pon de Ring」成為了超人氣商品，當年5月開業的新加坡首店，「Pon de Ring」也是最熱賣，20年來人氣不減。

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經典原味波提$19、黃金蜜糖波提$19、士多啤梨波提$20、邪惡朱古力波提$20 法式粉紅吉士扭紋$20 熱賣冬甩 Pon de Ring的創作人Masaaki Nakamura

Mister Donut香港1號店

地址﹕尖沙咀河內道18 K11 Art Mall 地庫1 B103A

營業時間﹕上午11時至晚上10

FacebookMister Donut HK

Instagrammisterdonuthk

備註:由於冬甩每日新鮮製作，數量有限。開幕初期，每位顧客每次交易限購10件冬甩（波堤系列限購最多4件）售完即止。

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