新店關注組｜日本山形縣No.1意菜名店Al ché-cciano 空降中環概念店ANIMA 精緻日意廚師發辦

在日本享負盛名的意大利餐廳Al ché-cciano進軍香港，以ANIMA之名在中環開設首間概念店。餐廳來自日本山形縣鶴岡市，在日本食評網站Tabelog名列山形縣意大利菜排行榜第一位，餐廳由名廚奧田政行（Masayuki Okuda）於2000年創辦，他曾獲意大利國際慢食協會選為「全球一千名廚」，被譽為「天才料理人」。這家日本過江龍來港，午市提供提供5道菜及7道菜單，晚市供應高級精緻日意廚師發辦菜單。

嚴謹精細大和廚師魂

香港店邀請了日本店主廚高橋研二（Takahashi Kenji）擔任香港店行政總廚，以及有超過20年糕點製作經驗的大矢泰士（Oya Taishi）擔任甜品總廚。兩位日籍大廚對料理的熱誠，正好呼應店名ANIMA在意大利語解作「靈魂」的意思，展現嚴謹精細的大和廚師魂。

獨特時令口味意粉

高橋師傅嚴選日本不同產地的新鮮當造食材入饌，每個月根據時令轉換菜單。如用上超過20種由山形縣及日本各國直送的新鮮蔬果，配上以鯷魚、大蒜、花椰菜熬製的醬汁，加上風乾帕馬火腿及芝士碎製作Bagna Càuda沙律；又會採用日本淡路島優質名物洋葱製作香甜的洋葱湯。高橋師傅擅長炮製不同配搭組合及調味的意粉，如新鮮紅花蟹逐一人手拆肉，保留蟹肉的鮮甜，配以水嫩清甜的椰菜；又會用秋刀魚配意粉，活用魚的內臟加上大蒜與橄欖油熬煮而成的醬汁，伴上微辣的青辣椒，坊間鮮見。



全港獨家價值一百萬元烤爐

值得一提是香港店特別添置全港獨家、由日本專利研發的遠紅外線烤爐，價值高達一百萬港元。此烤爐能夠讓牛扒均勻受熱，鎖住肉汁，烤出來的牛肉肉質鮮嫩，肉味香濃。餐廳挑選了宮崎縣黑毛和牛牛柳芯，為牛柳中心部位，油花細膩，肉質相當柔軟，肉味濃而多汁，配上濃淡適中的赤麵豉醬汁，更添日式風味。 秉承日本總店from farm to table的理念，香港店的招牌特色烤雞選用新鮮三黃雞以及平原雞，雞皮較薄，皮下脂肪較少，雞味香濃。烤雞皮色金黃，皮脆肉嫩充滿肉汁，配秘製意大利飯可口滋味。

三星米芝蓮日籍餅廚 這裡的甜品也是亮點！甜品總廚大矢師傅入行超過20年，加入Al Ché-cciano前曾於東京惠比壽米芝蓮三星法國餐廳Joël Robuchon任職餅廚，其後於東京得獎甜品店Louange Tokyo擔任高級糕點師，專門創作高難度造型的頂級甜點。他親手做的每款甜品猶如藝術品，複雜而精緻優雅，味道豐富，看出充滿心思。

ANIMA by Al Ché-cciano

地址：中環德輔道中68號萬宜大廈3樓302號舖

電話： 67626341（WhatsApp）

營業時間：星期一至六 12:30pm-2:30pm，6pm-10pm（星期日休息）

網上訂座：按此

備註：午市提供5道菜（$790/位）及7道菜餐單（$1180/位），晚市日意廚師發辦（$1980/位）



ANIMA by Al Ché-cciano