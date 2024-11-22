新店關注組｜沖繩得獎Yanbaru Gelato啟德雙子匯店Yonna Yonna 開業優惠指定時間買一送一

在沖繩有6間分店、屢獲雪糕界獎項的Yanbaru Gelato進軍啟德雙子匯，開設香港首家分店Yonna Yonna，香港店的雪糕跟沖繩店一樣，主打沖繩特產的水果及植物口味意式雪糕，每日在舖頭工場新鮮製作，口味獨得，在本地其他雪糕店都吃不到。 文、攝：Vera Gee

記者實試！推介沖縄香檸及菠蘿桶柑口味



Yanbaru Gelato由2015年起，多次於國際意式雪糕大賽中獲得Grand Prix殊榮。Yonna Yonna Gelato的日籍顧問柴野大造先生及米盛勝也先生亦曾於2017年意大利Gelato World Cup勇獲冠、亞軍寶座。香港店提供11款不同口味的手工意式雪糕，生果類不含牛奶的純素雪糕有沖縄勝山香檸、菠蘿桶柑、沖繩芒果、今歸仁西瓜；用北海道牛奶製作的雪糕有伊江島紅芋、浦添桑茶、黑朱古力、特級牛奶等；冬日時令口味則有糖漬栗子。當中橘子香草馬斯卡彭（Orange Vanilla Mascarpone)雪糕獲得2015年日本全國優勝大獎，雪糕十分軟滑，芝士、牛奶、雲呢拿香味天然平衡，橙香帶出清新，淋上紅桑子醬增添微酸層次，沒有厚膩感。

記者最喜歡菠蘿桶柑、勝山香檸口味雪糕，果香天然清新，糖分甜度明顯比意大利雪糕降低了。記者觀察到大部分女客人選擇紫色的伊江島紅芋，芋味自然，牛奶卻沒有遮蓋紅芋原味；浦添桑茶的茶香有點似焙茶與綠茶的混合體；大路的朱古力味頗出色，用上法國Varlhona的加勒比海朱古力製成，可可味濃重。