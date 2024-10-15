新店關注組｜沖繩獲獎無數雪糕店Yanbaru Gelato 引入Yonna Yonna Gelato 11月登陸啟德雙子匯

冠軍雪糕專家創作口味

Yanbaru Gelato於日本沖繩有六間分店，自開業以來一直堅持於島嶼間發掘天然原材料，製作具品牌個性的意式手工雪糕。Yonna Yonna Gelato以沖繩方言「Yonna Yonna（よんなーよんなー）」命名，寓意悠閒節奏慢活精神。秉承日本總店的傳統，多款雪糕口味由品牌顧問柴野大造先生及米盛勝也先生精心創作，兩位意式手工雪糕專家擁有豐富經驗，曾雙雙於2017年遠赴意大利巴勒摩，在被譽為意式手工雪糕世界盃的Gelato World Cup中奪得冠、亞軍，締造大賽首位亞洲人位列榜首的歷史。

Yonna Yonna Gelato將精選沖繩最新鮮時令的果物，如秋冬季節當造的伊江島紅芋及糖漬栗子，製作意式手工雪糕，口味會將按季節而變更。獲2015年日本全國優勝大獎的橘子香草彭馬斯卡邦尼，雪糕控不能錯過。品牌與日本農場直接合作，確保果物的品質及食用安全。純素食人士可選擇獲日本素食協會認證的純素雪糕，有今歸仁西瓜、沖縄勝山香檸及菠蘿桶柑等。除了杯裝雪糕外，亦提供500克家庭裝選購，還有意式手工雪糕沙冰及不含咖啡因的沖繩花草茶，將日本南方天堂沖繩獨有的風情帶來。

