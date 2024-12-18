新店關注組｜灣仔典雅歐陸餐廳Landau's 鄉村肉醬/醃製10小時鴨腿/開心果焦糖布丁

灣仔皇后大道東歐陸餐廳Landau's，設有兩個不同風格的餐飲空間，Dining Room格調典雅，主打創新現代又精緻的歐陸菜；Bar & Grill區熱情氣氛親切，供應較輕鬆的現代西式佳餚佐酒品。



融入經典法式廚藝 餐廳名字源自曾創立著名食府Jimmy's Kitchen的Landau家族，Landau's傳承深厚的家族歷史底蘊。行政總廚Jack Carson來自新奧爾良，在香港居住十五載，將其經典法式廚藝融入每道菜式之中，以獨創菜單傳承 Landau's的精髓。季節性菜單為客人呈獻一系列融合多元地域特色的精選現代歐陸佳餚，每道菜餚都訴說著Landau's的國際美食歷程，推介「油甘魚配水果」，伴以鮮蜜瓜、葡萄，蒔蘿及蘋果醋，先令味蕾清新一下。濃郁口味的前菜有「鄉村冷肉醬」，佐以冬季水果芥末醬及烤麵包。肉類必試「Landau's酸菜香腸燉肉」，豬腩肉搭配醃製十小時的肉嫩鴨腿、白腸和酸菜，風味獨特。「香煎帶子」配烤玉米及焦糖奶油，為清淡的帶子增添多重味覺層次。甜品亮點離不開自家製的「開心果焦糖布丁」或「朱古力流心蛋糕」，配上自製焦糖牛奶雪糕。

Bar & Grill供應輕食 另一邊Bar & Grill區供應的輕食，包括「加拿大豬扒配甘筍蓉和舞茸菇」、「香辣海鮮長通粉」、「海鮮濃湯」等。午間套餐連開胃菜及主菜，由$98起，想升級為更豐盛的選擇，不妨試試行政總廚Jack的招牌菜「燒烤豬肋排」、配牛油果醬、酸奶油、莎莎醬和墨西哥辣椒的「雞肉烤薄餅」，或經典的「封門柳配薯條」佐以香濃黑椒汁。晚餐可選擇「煙燻牛肉三文治」，以煙燻牛肉、酸菜、甜芝士和俄式醬汁配搭黑麥麵包，並可選擇薯條或沙律作配菜；「Smash! 漢堡」選取精選美國安格斯牛肉製成，配上Landau's秘製醬汁、芝士、洋葱和醃黃瓜。配杯精心調製的特色雞尾酒，最chill不過！



Landau's

地址: 灣仔皇后大道東213號胡忠大廈2樓

電話: 2808 0882

營業時間:

Bar & Grill: 上午11時半至晚上11時半（Happy Hour：下午4時至晚上7時）

Dining Room: 上午11時半至下午2時半，晚上6時至11時半