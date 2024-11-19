新店關注組｜米芝蓮二星餅廚主理OH! MY BREAD 自創千層酥雞蛋仔 法國黑糖瑪德蓮贏口碑

近幾年烘焙店熱潮一浪接一浪，灣仔亦出現注目新力軍OH! MY BREAD，由前二星米芝蓮法國餐廳Ecriture的糕餅主廚Cyrus Yan甄栢揚主理，將累積的精細法式麵包及甜品手作技藝，帶來這家全新烘焙店。

採用法國麵粉製作

OH! MY BREAD 糕餅主廚Cyrus年謹29歲，具有多間米芝蓮星級餐廳經驗，2023年榮獲Tatler Dining的最佳糕餅廚師殊榮。Cyrus堅持採用成本較高的法國麵粉做包點，具筋性、麥味重；也選用法國鐵塔牌牛油及忌廉，前者取其牛油香滑的優點；後者打出來質感輕盈不膩。自家製麵包有一系列法式酥、牛角包及鹹甜味Bagel;三文治用上自製意式Focaccia及Ciabatta，最啱配襯店內的咖啡。

Cyrus延續昔日Ecriture受歡迎的幾款星級甜點帶來，他最推薦柚子撻，靈感源自法式經典檸檬撻，用清香的柚子配橙肉橙皮果醬代替大酸的檸檬，再綴上意式蛋白霜。記者試過覺得甜度與酸度平衝，撻底鬆化。另一款黑糖瑪德蓮口碑最佳，他透露只有法國Muscovado黑糖製作的Madeleine才能烘焗出脆口的效果。記者也覺得出色，好吃在外層脆，裡面煙韌微濕潤，帶堅果味的焦香。

