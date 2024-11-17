新店關注組｜精品咖啡店NINETYs中環新副線90s by NINETYs 環球兩餸飯便當買6送1

新店關注組｜精品咖啡店NINETYs中環新副線90s by NINETYs 環球兩餸飯便當 新張優惠買6送1

兩餸飯大流行，風潮更蔓延至咖啡店？說的是屢獲殊榮的精品咖啡店NINETYs的副線中環全新概念店90s by NINETYs。除了供應精品咖啡之外，現代澳洲料理菜單更增設兩餸飯便當選擇，配合店名意思，可於90秒內為顧客準備好客製化便當，迎合區內忙碌上班一族的急促節奏。



主菜有海鮮肉食

招牌自選便當90s Bentos菜單，供應環球菜式，包括意大利菜、韓、泰、越南菜以及香港地道美食，由經驗豐富的廚藝團隊在廚房每日新鮮即製。每月菜單的主菜選擇有沙律、肉食及海鮮，顧客自選兩款主菜，搭配飯、意大利麵或蕎麥麵。必試菜式有自家製的招牌慢煮叉燒，經過12小時真空低溫烹調，叉燒外層焦香肉質鬆軟；另一款香草烤雞採用最先進的烤雞專用焗爐，以360度高溫焗製，肉嫩鎖汁。其他選擇有泰式慢煮牛臉肉、低溫燒豬柳配蘋果蓉、越式香茅椰子燴雞、香煎鴨胸肉配香橙燒汁及麵豉燒三文魚柳，配搭吸引。

便當另加$15配咖啡

便當定價$88，如額外加配主菜，只需另加$20。新開業期間推出優惠吸客，由即日起至11月29日期間，自選便當有買6送1優惠。首次惠顧客人會獲發印章卡，每選購1個便當獲印章1個，集齊6個印章即可免費獲贈自選便當1個。試業期間，飯食選擇有奇亞籽飯、亞麻籽飯、藜麥飯、紅糙米飯及黑糙米飯等；另有香蒜香草意大利麵。每款主食均會配上韓式半熟蛋，便當營養豐富，注入元氣。如大家想追加飲品，另加$15可搭配滴濾式咖啡、冷萃咖啡、熱茶、冷萃茶或鮮榨果汁。新開張期間，全線黑咖啡及白咖啡外賣優惠價$30。

90s by NINETYs

地址：中環皇后大道中16-18號新世界大廈1樓1號舖

營業時間：星期一至五上午8時至下午6時（星期六、日及公眾假期休息）。

備註：便當由上午11時至下午6時供應。由即日起至11月29日，自選便當有買6送1優惠。