新店關注組｜超人氣Samsen泰麵中環開第三間分店 新菜泰式酥脆蚵仔煎+咖哩炒海鮮

超人氣排隊店Samsen泰麵今年踏入第8個年頭，繼灣仔及上環店之後，即將於10月23日在中環安蘭街開設第3間分店。新店增設新菜式及新口味泰式雞尾酒，給粉絲們帶來新意。

中環新店設計模仿泰國唐人街的小店，天花藤織格紋，懸掛吊扇；扮破舊的混凝土牆貼上復古海報、地板鋪上懷舊瓷磚，四處都擺放了在曼谷跳蚤市場搜羅的懷舊古物，加上垂吊的植物點綴，如置身於泰國的路邊食店。