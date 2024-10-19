新店關注組｜超人氣Samsen泰麵中環開第三間分店 新菜泰式酥脆蚵仔煎+咖哩炒海鮮

超人氣排隊店Samsen泰麵今年踏入第8個年頭，繼灣仔及上環店之後，即將於10月23日在中環安蘭街開設第3間分店。新店增設新菜式及新口味泰式雞尾酒，給粉絲們帶來新意。
中環新店設計模仿泰國唐人街的小店，天花藤織格紋，懸掛吊扇；扮破舊的混凝土牆貼上復古海報、地板鋪上懷舊瓷磚，四處都擺放了在曼谷跳蚤市場搜羅的懷舊古物，加上垂吊的植物點綴，如置身於泰國的路邊食店。
香口泰式小炒
菜單保留了受歡迎的招牌菜，包括佐以脆炸豬皮及西洋菜的泰式和牛濃湯粉，配熬製了4個多小時的湯底；以及啖啖蟹肉、帶煙燻風味的惹味招牌泰式蟹肉炒飯。還引入曼谷街頭常見的菜式，當中新菜式必試泰式酥脆蚵仔煎，外邊酥脆，中間柔糯，蘸泰式辣醬夠滋味。一系列全新香口惹味小炒，不能錯過泰式金不換辣椒膏炒花甲皇、招牌泰式肉碎黑橄欖炒飯、泰式咖哩粉炒海鮮，還有中環店限定的沙律和甜品，選擇更多。食物一貫選用優質食材，風格依然保持正宗和平易近人，備有快速上菜的泰式粉麵，迎合忙碌上班一族的節奏。
飲品除了新鮮水果沙冰、不含酒精的有汽飲品之外，特別為中環店調製新飲品，包括一系列泰式雞尾酒，如荔枝椰子琴蕾、金不換番茄酸和菠蘿百香果瑪格麗特，葡萄酒和香檳選擇更多。開業初段暫時只供應晚餐，不久後將會開放午餐。
Samsen泰麵
地址：中環安蘭街18號地下
營業時間：星期二至四及星期日6pm-10pm；星期五及六6pm-11pm；星期一休息
網址：www.samsen-hk.com
IG @samsenhk