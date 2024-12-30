新店關注組｜銅鑼灣全新中菜食府「大宅」 $288套餐歎6道菜 開業優惠4位送花雕醃蝦

銅鑼灣得獎精品設計酒店問月酒店新開中菜食府「大宅」，由唐述總廚周世韜師傅擔任顧問，並由擁有超過30年中菜經驗的吳震霈師傅掌廚，旨在透過代代相傳的心思菜式傳遞家的溫暖味道。趁新開業推出優惠：凡4位或以上客人預約午市訂座，每位即贈送糟鹵花雕生醃蝦（價值每位$68），兼享免茶芥及加一服務費；凡8位或以上客人預約午巿或晚市訂座，即贈送大宅追月（價值$388），和享免茶芥及加一服務費。

佛跳牆結合福建菜做法

甫入菜館猶如置身古式大宅，特設私隱度高的貴賓房方便客人輕鬆寫意用餐。行政總廚吳震霈師傅曾於本地多間著名中菜府，如大官廳、龍璽酒家、文鼎酒家等掌廚，不少政商名人明星都是捧場客。吳師傅精通粵菜、福建菜系，挑選優質食材烹調。焦點菜有結合福建菜做法的大宅佛跳牆，有別於一般粵式佛跳牆，用福建醇厚湯汁做法，加入古越龍山20年花雕酒、上等金華火腿熬煮的鮮汁、蹄筋及鴿子蛋等慢火燉煮，連同頂級生曬南非乾鮑魚、豬婆參、金山勾翅、雲南金華火腿、羊肚菌、瑤柱、老雞、螺頭、赤肉、蓮子等燉煮，每一口尊貴食材都洋溢濃香鮮味。



京城石獅子造型黑芝麻雪糕

記者上星期五來試過蟹黃銀針燴蟹鉗、文火和牛、脆皮雞、花膠海參黃魚羹，均覺得出色！蟹黃銀針燴蟹鉗以自家生拆2斤重的新鮮蟹肉和蟹粉，伴以厚肉鮮甜的原隻蟹鉗、素翅及清雞湯蒸煮，蟹膏啖啖甘香。文火和牛小排以低溫65度慢煮，加入八角、香葉、生抽、蠔油煮成的濃稠醬汁，牛小排非常腍滑入味。花膠海參黃魚羹入口黏嘴，充滿花膠釋放的膠質和魚香。最後兩款甜品大有驚喜！巨型煎堆「大宅追月」脆中帶煙韌，每口都有芝麻香。還有京城石獅子造型的黑芝麻雪糕，黑芝麻味特濃，佐煎堆吃極夾！

午巿套餐每位$288起

給大家抵食小貼士：這裡的午巿套餐最平每位$288(2位起)，包6道菜式，有前菜煙燻素鵝、青花椒醬油蘿蔔、洛神梨子、時令湯羹、自選1款主菜(梅菜蒸一夜鹹鮮馬友、摩利菌香芋梅菜扣肉、鬼馬咕嚕肉、招牌口水雞等)、無限添加白飯及是日精選甜品。



大宅

地址：銅鑼灣謝斐道388號問月酒店3樓

電話：5695 8863

營業時間：中午12時至下午3時；晚上6時至晚上11時

網上預約：https://www.daaizaak.com/