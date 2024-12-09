新店關注組｜鏞鏞‧藝嚐館第二分店進駐太古坊 現代風格粵菜 『嘆』燒原隻鵝脾

菜館採用中國傳統十二色之一的「硃磦」作為主調，焦點在於全牆的鵝池壁畫，靈感源自鏞記標誌性的鵝池和蘭亭閣，設計融入了書聖王羲之「流觴曲水」雅集元素。裝潢散發出內斂奢華的古典氣息，又不失活潑感覺。室內設計採用多項可持續及環保物料，如榮獲2024年亞洲最具影響力設計獎的Kanso Design創新時尚的黑白交織座椅，貫徹品牌的永續發展理念。

82年老字號鏞記酒家副綫「鏞鏞‧藝嚐館」，繼尖沙咀K11 Musea總店之後，第二家分店進駐太古坊。新店環境寬敞，室內佔地2,500平方呎，露天雅座近1,000平方呎，是寵物友好的理想地方。

新店手工粵菜融合現代風味的經典菜式、懷舊佳餚、滿載童年回憶的創作以及極花心機烹調的家常小菜。必試「流心西施炸蝦丸」，以鏞記馳名的董事長腐乳釀入彈牙蝦丸之中，造出流心醬爆效果；「潮吃懷舊生死戀」以避風塘式炒製鱈魚球，加入鹹香的鹹魚，再配上桔柚汁帶出清香。懷舊佳餚推介甘香濃郁的「禮雲子蛋清配兩口飯」及加入25年新會陳皮的「鴛鴦遠年陳皮牛肉」。

充滿童年回憶的菜式首選「『嘆』燒原隻鵝脾，小火爐上放了原隻廣東黑鬃燒鵝髀，一同奉給客人，原汁原味又帶炭香。家常小菜精選「家鄉梅菜扣腩肉」，選用本地「香港家豬」的伯克豬，將豬肉的鮮美與梅菜的鹹香充分發揮出來；「手撕煙燻童子雞」嚴選有機走地清遠雞，家傳秘製，散發淡淡煙燻味，卻又保持雞肉的鮮嫩與肉汁。

新店限定新品

新店的三道限定特色新品有「清燉火焰百合湯」、「葱香櫻花蝦臘肉炊飯」及「太古‧坊糖」，後者的創意甜點以甘蔗汁為主體，融入了太古坊深厚的歷史底蘊。菜館的商務午市套餐每周定期更新，周末更多點心供應，滿足點心迷。

新店更特設酒吧，邀請了著名抹茶品牌Matchali的創辦人研發一款抹茶基底雞尾酒「Y Matcha」，靈感源自Matchali的人氣草莓抹茶拿鐵，融合了新鮮草莓、朗姆酒及檸檬汁，茶香、果香、酒香俱全，飯後來一杯放鬆心情最適合不過！