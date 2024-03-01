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飲食
2024-03-01 16:13:00

日式鐵板燒3大推介 Kozy Okonomi-yaki／鉄人旨花／板神鉄板

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日式鐵板燒3大推介 Kozy Okonomi-yaki／鉄人旨花／板神鉄板

日式鐵板燒3大推介 Kozy Okonomi-yaki／鉄人旨花／板神鉄板

節日、紀念日想找有氣氛的餐廳慶祝？日式鐵板燒亦是個好選擇，既有視覺畫面可以欣賞，又有美食獎勵味蕾，最適合情侶慶祝。今次精選四間日式鐵板燒，有平民價錢的小店，也有明星餐廳，價錢豐儉由人。

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隱世小店Kozy Okonomi-yaki Teppan-yaki

位於銅鑼灣的Kozy Okonomi-yaki Teppan-yaki由日本廚師主理，價錢平民，埋單每位數百元就有交易，性價比高，加上味道和手勢正宗，因此很受在港日本人歡迎。人人來到都必點芝士蛋奄列，只售$48，蛋皮煎得焦香，內裡包滿芝士，用刀切開時大量芝士流出，夾起時更可以拉絲，非常邪惡！豚肉大阪燒也不容錯過，以生菜絲、豚肉、麵粉和雞蛋混合並煎香，淋上燒汁和木魚碎，有多重口感。另外店舖亦有供應大蝦、帶子等海鮮，用料新鮮，價錢亦合理。

Kozy Okonomi-yaki Teppan-yaki
地址：銅鑼灣軒尼詩道499號永光商業大廈9樓

鉄人旨花 鉄人旨花 鉄人旨花 鉄人旨花 鉄人旨花 鉄人旨花

銅鑼灣高質鐵板燒－鉄人旨花

鉄人旨花選址銅鑼灣，向來口碑不俗，不少顧客都讚食物有質素。最人氣的鐵板燒套餐是龍蝦鐵板燒二人前（$2380），由頭盤到甜品共包含九款美食，款式豐富。其中龍蝦配海膽汁選用新鮮原隻龍蝦，肉厚又彈牙，非常鮮味。另外一道菜式熊本縣產A5和牛，客人自選熟度，以喜馬拉雅山粉紅岩鹽調味，吃起來肉質軟嫩，充滿油香。整體食物高質，雖然價錢不便宜，但遇上節日要找餐廳慶祝的話也不妨考慮一下。

鉄人旨花
地址：銅鑼灣謝斐道477-481號肇明大廈2樓
電話號碼：28928819
 

板神鉄板燒 板神鉄板燒 板神鉄板燒 板神鉄板燒

板神鉄板燒日本料理

板神鉄板燒日本料理在將軍澳、銅鑼灣及灣仔都有分店，由日本名廚野中正士擔任鐵板燒大廚，手勢有功架。最推介灣仔店，可欣賞開揚海景，地方寬敞有格調。二人套餐（$2680），有前菜、沙律、刺身三款、A5和牛、澳洲鮑魚等美食。最推介薄燒A5和牛肉，捲上炒香蔥，味道香濃並帶有肉汁，讓人印象深刻。
板神鉄板燒日本料理
地址：灣仔軒尼詩道256號The Hennessy30樓（灣仔店）

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