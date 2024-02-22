日本東京手信2024｜手信界天花板Mr. CHEESECAKE芝士蛋糕登陸香港！米芝蓮廚主廚出品／人生必吃名店

日本人氣手信芝士蛋糕名店「Mr. CHEESECAKE」被譽為「東京No.1芝士蛋糕」，這間最強芝士蛋糕名店即將登陸香港！芝士蛋糕曾在米其林三星級餐廳擔任過主廚的田村浩二主理，主打招牌軟心芝士蛋糕。今次香港Mr. CHEESECAKE期間限定店，除了招牌原味芝士蛋糕外，還有限定抹茶口味。喜歡吃芝士蛋糕的你千萬不要錯過，即睇內文地址及開張日期！

日本東京第一位芝士蛋糕名店「Mr. CHEESECAKE」即將登陸香港開期間限定店，選址尖沙咀K11 MUSEA。主理人田村浩二，曾在米其林三星級餐廳擔任過主廚，主打招牌軟心芝士蛋糕。在日本，每當招牌軟心芝士蛋糕開賣時，都會引來長長人龍並火速售馨，可見芝士蛋糕於日本有多受歡迎。相信Mr. CHEESECAKE香港店新開張時，必定會掀起排隊熱潮！想試的朋友便要留意新店開張日期：

日本芝士蛋糕品牌 Mr.CHEESECAKE，由有法國米芝蓮餐廳經驗的日本大廚創立，打造出「你人生中最好食的芝士蛋糕」，全球累計銷量超過100萬個。軟心芝士蛋糕軟滑濕潤的口感，幾乎入口即溶。蛋糕加入雲呢拿籽、檸檬和零陵香豆，散發陣陣懷舊而獨特香氣，集香甜、清爽、鹹而不膩的香氣於一身。芝士蛋糕不含麵粉，透過隔水加熱烘烤，令蛋糕達至半熟的嫩滑口感，面層焗至金黃焦香，內裡軟滑細膩，可以一啖同時品嘗兩種口感。

Mr. CHEESECAKE芝士蛋糕有3種食法，雪凍後食質感會像雪糕，酸味會比較突出；半解凍下食，會有軟心效果，外層細膩綿密；完全解凍下食，質感像布甸一樣滑溜，甜味和香氣最為明顯。

Mr. CHEESECAKE 香港期間限定店暫時將會售賣3種口味的軟心芝士蛋糕，分別有招牌原味焦糖芝士蛋糕，以及香港限定的八女抹茶芝士蛋糕，抹茶控一定要試！

焦糖與奶油完美融合，以焦糖的鮮味、奶油的馥鬱、加上武夷茶的韻味結合而成，營造出令人愉悅的回味，在濃郁的滋味中增添了一絲清淡。

八女抹茶芝士蛋糕，讓您品嚐到福岡縣正宗八女抹茶的味道，八女抹茶回甘且天然幽香的風味搭配濃郁的馬斯卡彭芝士和淡淡的香草，提升了蛋糕的甜度，令味道更立體多層次。享用融合八女抹茶和 Mr. CHEESECAKE 專屬香味的芝士蛋糕，令人回味。

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