日本甘味處鎌倉沙田開第3間分店 全線分店首200份蕨餅及咖啡牛奶蕨餅特飲3日限定半價優惠

在日本有32年歷史，擁有多達51間分店的知名茶飲店甘味處鎌倉，憑招牌名物鎌倉蕨餅打響名堂，自年初先後在銅鑼灣希慎廣場及屯門市廣場插旗開設分店，即將於10月9日在沙田新城市廣場開設第3分店。為慶祝新店開業，三間分店將於10月11日至13日期間，每日同步推出首200份蕨餅（只限$68原味5件裝）半價優惠以及咖啡牛奶蕨餅特飲中杯裝半價優惠。只要購買時讚好官方Facebook專頁或Instagram、小紅書，就可享用此半價優惠。