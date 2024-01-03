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飲食
2024-01-03 17:50:00

日本直送｜7-Eleven聯乘日本人氣mofusand貓貓推出5款新品！超可愛貓尾焦糖瑞士卷／香蕉朱古力雙層忌廉泡芙

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日本直送｜7-Eleven聯乘日本人氣mofusand貓貓推出5款新品！超可愛貓尾焦糖瑞士卷／香蕉朱古力雙層忌廉泡芙

日本直送｜7-Eleven聯乘日本人氣mofusand貓貓推出5款新品！超可愛貓尾焦糖瑞士卷／香蕉朱古力雙層忌廉泡芙

早前7-Eleven推出的日本人氣貓貓mofusand隨行杯大受歡迎，今次7仔再度聯乘mofusand貓貓，由自家品牌7-SELECT推出5款期間限定烘焙新品，其中3款更是日本直送。當中包括可愛貓尾圖案造型的焦糖瑞士卷、香蕉朱古力雙層忌廉泡芙、香蕉朱古力忌廉蛋糕、香蕉朱古力忌廉瑞士卷，及香蕉朱古力吉士包，各位貓奴必試！

日本超人氣網紅貓貓 mofusand （貓福珊迪）深受一眾貓咪愛好者追捧，新一年繼續和7-Eleven 為大家帶來源源不絕的新驚喜！7-Eleven 自家品牌 7-SELECT 與mofusand首次聯乘，罕有地將可愛貓咪的元素融入烘焙產品之中，以無限創意打造出5 款期間限定的焦糖和香蕉朱古力烘焙新品，其中3款更是日本直送，讓你和mofusand一起感受最療癒的和風滋味。

今次 7-SELECT 與 mofusand 5 款期間限定烘焙新品包括：可愛貓尾圖案造型的「7-SELECT x mofusand 焦糖瑞士卷」、擁有順滑忌廉的「7-SELECT x mofusand 香蕉朱古力雙層忌廉泡芙」、下午茶之選的「7-SELECT x mofusand 香蕉朱古力忌廉蛋糕」、採用 100% 日本麵粉製成的「7-SELECT x mofusand 香蕉朱古力忌廉瑞士卷」以及早餐之選的「7-SELECT x mofusand 香蕉朱古力吉士包」，焦糖和香蕉朱古力的結合，雙重滋味夾擊你味蕾。

網紅貓角色 mofusand由日本插畫家「ぢゅの」創作，憑著圓大的眼睛、毛茸茸的身體，加上扮演不同食物、水果的可愛造型，吸引各地貓控的關注和喜愛。是次獨家設計的產品包裝均有萌爆的 mofusand 作加持，分別用上日系粉色設計兼印有穿上經典鯊魚造型、香蕉頭套造型的mofusand，更刻畫了貓咪仰睡、玩耍、吃點心的可愛時刻，讓你享受美食同時也能感受mofusand的陪伴和治癒。

7-SELECT聯乘mofusand系列烘焙新品將於 1 月 3 日開始發售，喜愛mofusand的粉絲記得準時到 7- Eleven，品嚐焦糖和香蕉朱古力的雙重滋味。接下來還有一系列 7-Eleven 和 mofusand 的聯乘產品，請密切期待！

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