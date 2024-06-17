早餐食譜｜香蕉牛油果卷、午餐肉雜糧飯糰、反轉蛋包三明治等5款簡易教學

返學或上班前，不妨由美好的早餐打開新的一天吧！教大家製作5款簡易早餐食譜，香蕉牛油果卷、午餐肉雜糧飯糰、蝦滑捲餅Pizza等每款都營養均衡，再配合咖啡、水果等一起食用，以豐富及健康的早餐迎接新一天！

早餐食譜｜午餐肉雜糧飯糰 如果早餐想吃得飽肚一點的話，不妨製作午餐肉雜糧飯糰食用吧！做法簡單亦方便𢹂帶，而且也可預早準備材料，早上只需翻熱後便可食用，十分方便！ 午餐肉雜糧飯糰材料：午餐肉 2片／雜糧米 適量／芝士片 2片／紫菜 1片 午餐肉雜糧飯糰做法 1.用電飯煲將雜糧飯煮好，亦可用即食雜糧飯取代。

2.熱鑊落油，放入午餐肉片煎至金黃色。

3.將紫菜剪成兩片長條型備用。

4.帶上手套把煮好的米飯塑型成至午餐肉形狀，可以利用午餐肉的鐵盒輔助。

5.以午餐肉>芝士片>飯>芝士片>午餐肉的形式組合起來。

6.用保鮮紙包裹定型，再用紫菜條繞一圈即可。

早餐食譜｜香蕉牛油果卷 不少人早餐都有吃輕食的習慣，而以香蕉和牛油果作主要食材便可一次過補充食物纖維和蛋白質，更可配上其他水果一起食用，做法簡單又健康！ 香蕉牛油果卷材料：方包 1片／香蕉 半條／牛油果 半個／雞蛋 1隻／牛奶 少許／鹽 適量／黑椒 適量 香蕉牛油果卷做法： 1.牛油果去皮，加入鹽和黑椒搗成泥。

2.方包去邊後擀薄，抹上牛油果醬，再放入半條香蕉捲起來。

3.雞蛋加入少許牛奶混合均勻，然後放入香蕉牛油果卷，均勻地裏上雞蛋牛奶液。

4.預熱平底鑊後倒入少許油，放入香蕉牛油果卷，煎至四面顏色金黃即可。

簡易食譜｜蝦滑捲餅Pizza 除了麵包和飯外，其實利用捲餅餅皮也可以製作出美味又健康的Pizza作為早餐！以蝦滑和紅蘿蔔作為主要材料，既含有豐富的蛋白質和纖維，又豐富飽肚，作為早餐一流！ 蝦滑捲餅Pizza材料：蝦滑 50g／紅蘿蔔 半條／粗粒芥末籽醬 1湯匙／芝士片 1片／墨西哥捲餅餅皮 1片／雞蛋 1隻／黑椒 適量 蝦滑捲餅Pizza做法： 1.將蝦滑搓成圓球狀備用。

2.紅蘿蔔洗淨切絲。

3.熱鑊落油，加入紅蘿蔔絲炒至軟身，出鑊後拌入芥末籽醬。

4.餅皮放入平底鑊烘軟後拿出，將捲餅皮放入6寸蛋糕模具中，再整理四周花邊。

5.放入炒好的蘿蔔絲和生蝦球，然後均勻鋪上撕碎的芝士片，在中間空出位置加入雞蛋，最後灑上黑椒。

6.放入預熱好的焗爐，以180度焗15分鐘至雞蛋凝固及蝦滑變色變熟，脫模後即可食用。

早餐食譜｜反轉蛋包三明治 早餐的時候若果不想吃普通的三文治，可以嘗試製作這款反轉蛋包三明治，以雞蛋作為三文治的表面，再將其他材料包起，充滿蛋香之餘亦啖啖材料，無論大人或小朋友都愛吃！ 反轉蛋包三明治材料：全麥方包 1片／雞蛋2隻／牛奶 適量／椰菜 適量／火腿 2片／芝士片 1片／鹽 適量 反轉蛋包三明治做法： 1.雞蛋打散，加入少許牛奶和鹽攪拌均勻備用。

2.椰菜切絲，放入預熱後的平底鑊以少油中火炒軟，然後加入鹽調味。

3.轉小火倒入雞蛋液，放上對半切開的方包，當蛋液仍未凝固時，將方包翻面慢慢煎熟，讓麵包成型。

4.成型後再將蛋餅翻面，在中間以火腿>芝士片> 火腿的形式鋪好，再將蛋餅上下左右都往中間翻折邊緣。

5.按照兩半方包的空隙折疊，以小火煎一下讓芝士融化即可。