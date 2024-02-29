期間限定｜日本百萬銷量芝士蛋糕Mr. CHEESECAKE YAICHI 谷日百貨獨家線上預訂服務

日本超人氣芝士蛋糕Mr. CHEESECAKE宣布在香港開設期間限定店，選址在尖沙咀「 K11 Musea 」，為期3個月，將招牌芝士蛋糕首次帶到海外！品牌與全港最大日本網上商場YAICHI 谷日百貨（yaichi.co）合作為客人提供獨家線上預訂服務，逢星期五下午5時即可上 YAICHI 預訂本次限定店全4款商品，如果想食到Mr. CHEESECAKE的出品，記得mark定日子搶購！

Mr. CHEESECAKE登陸香港

Mr. CHEESECAKE由米芝蓮廚師⽥村浩⼆於 2018 年創立，不同於普通芝士蛋糕，Mr. CHEESECAKE的招牌貨結合了烤製和⽣芝⼠蛋糕的特色，令其在的質地、香氣和⼝味上都充滿特色。蛋糕會根據溫度改變其味道和香氣，冷凍後即食質感像雪糕；半解凍後外層綿密，帶有芝士流心的口感；完全解凍後質感像布甸⼀樣滑溜！整體非常獨特，因此在⽇本非常受歡迎，被譽為「你⼀⽣中最難忘的芝⼠蛋糕 」，累積銷量更超過 100 萬件！

今次期間限定店合共有4款商品，分別為Mr. CHEESECAKE Matcha($395)、Mr. CHEESECAKE with Box($349)、Mr. CHEESECAKE Caramel($349)以及Financier($210)。必試香港限定店獨家的Mr. CHEESECAKE Matcha，用上福岡縣正宗八女抹茶製作，抹茶天然回⽢搭配濃郁的⾺斯卡彭芝⼠和淡淡的香草，令人一試難忘。



K11 MUSEA 期間限定店

營業期間：2024 年 3 ⽉ 2 ⽇（星期六）〜 2024 年 5 ⽉ 31 ⽇（星期五）

地址：香港尖沙咀梳⼠巴利道 18 號 K11 MUSEA 地庫⼆樓 B201 號舖 22 室

營業時間：11:00～20:30



YAICHI 谷日百貨訂購連線