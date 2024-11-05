林嘉欣替Blue Bottle Coffee親製陶瓷杯 日本香港12月1日同步發售

人氣精品咖啡Blue Bottle Coffee今個冬日推出一連串聖誕佳節以及特別聯乘系列節日新品，最注目一定係熱愛陶藝的林嘉欣Karena為Blue Bottle Coffee獨家親自製作星級陶瓷杯Artist Mug，於12月1日在香港店及日本南青山店同步發售。

陶瓷杯注入林嘉欣熱誠的溫度

林嘉欣以陶藝創作者的角色與Blue Bottle Coffee聯乘合作，始於2009年在東京COWBOOKS發行其首本攝影集《VOYAGE》，當年的COWBOOKS店已變身成今日Blue Bottle南青山咖啡店，牽引Karena的創作繼續延伸也是一種緣份。打從疫情開初愛上陶藝的Karena分享：「有些人追求完美的工藝與精確的技術，但我自己則更多是透過情感來創作。我想這或許與演戲有關，因為演員的工作經常需要依靠直覺和情緒的即時反應。我透過陶藝加深了對自我的了解，也在創作過程中感受當下的情感。」她的陶瓷杯子外表簡約，卻融合了她的創作情感與熱誠的溫度。恰巧她也喜愛Blue Bottle每個季節推出不同風味的咖啡豆，「我習慣喝咖啡時配上甜食，無論是巧克力還是曲奇餅，這樣搭配能讓我的味覺體驗變得更完整。」



Blue Bottle Coffee x Human Made單品再度登場 由NIGO主理的日本品牌Human Made，之前與Blue Bottle Coffee聯乘推出的潮物系列大受歡迎，今個冬季再度上架，有深度烘焙帶有康科德葡萄和扶桑花的甜味Past Blend咖啡豆，以及T恤及球帽。之前入手困難，今次好好把握機會。（所有聯乘商品於中環店、IFC店及灣仔店發售，售完即止）

節日儀式感新品

身處咖啡店有機會細嘗最新節日限定咖啡及甜點，其中Winter Latte Juniper, Pink Peppercorn，牛奶咖啡注入松柏香氣，加上新鮮的粉紅胡椒粒點綴，增添花香，帶出節日氣氛。另一款Holiday NOLA (mint)，將經典的NOLA混入濃郁奶油巧克力醬，展現甜美、奶油般的咖啡和菊苣混合物搭配的冬季風味。一邊喝啡一邊細味由本地人氣蛋糕品牌日光工作室 Solight Studio製作的法式可麗露Canele，配咖啡極夾。 而聖誕節日系列咖啡商品以「The Gift of Great Taste」為主題，讓咖啡控與親友慶祝最珍貴的事物，共度溫暖喜悅的咖啡時光，提升儀式感。當中的冬日單品咖啡Ethiopia Gedeb Metad Natural，味道帶藍莓果醬、蜂蜜、薰衣草的韻味。



Blue Bottle Coffee中環店

地址：中環擺花街38號

營業時間：8am–6pm

