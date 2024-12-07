永年 x 維他奶紅豆冰特飲 最夾鐵板沙嗲牛脆鍋巴新品

香港永年・車仔麵・茶冰廳沙田店經常與本地老字號品牌聯乘推新品，今次輪到同維他奶合作，由12月2日至2025年2月28日，推出一系列維他奶及山水豆腐花特飲，同期推出全新沙嗲牛肉系列，貫徹香港地道風味與情懷。

250 支維他奶樽環保聖誕樹 永年是由士多辦館起家，與維他奶一起走過多載歲月，故此雙方首度聯乘，將港人的集體回憶重新演繹。店內店外都有打卡位！門口放了聖誕樹裝飾品，由250 瓶維他奶玻璃樽砌成，獨一無二夠環保。場內以維他奶做主題的復古裝飾，有士多飲品櫃、維他奶膠箱、結合維他奶與香港永年歷史的海報，充滿懷舊士多風情。一系列創新特飲有加入維他奶調成的抹茶維他奶紅豆冰、熱棉花糖朱古力豆奶；混合了維他奶山水薑汁黃糖豆花的薑汁豆花紅豆冰，令維他奶的醇厚豆香增添多種味道層次。

食沙嗲牛熱潮 同一時期，餐牌新推一系列四款「烈焰狂牛」飯麵，有大家大愛的沙嗲牛如鐵板沙嗲鮮牛肉脆鍋巴、砂鍋沙嗲鮮牛肉辛辣麵、沙嗲鮮牛肉粉絲煲配白飯，以及鐵板香辣牛五寶脆麵。脆鍋巴配嫩滑的牛冧肉置於鐵板上，淋上濃郁香口的沙嗲汁，隨即發出吱吱喳喳的熱辣辣聲響，喚回起童年吃豉油西餐的回憶。鐵板香辣牛五寶脆麵有齊牛冧肉、牛腩、牛筋、牛柏葉及牛肚，配永年經典咖喱辣醬及腩汁調製的獨特醬汁，也是惹味開胃之選。

香港永年‧車仔麵‧茶冰廳沙田店 地址：新界沙田正街18號新城市廣場1樓113號舖 電話：2117 2368 營業時間：8am至10:30pm