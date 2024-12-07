熱門搜尋:
中山美穗 破地獄 聖誕2024 DOUBLE COAST 機票優惠 新店關注組 行山路線 自助餐優惠 叱咤2024 二手樓 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥 味美道來
dadblk2 madblk2
返回
飲食
2024-12-07 16:00:00

永年 x 維他奶紅豆冰特飲 最夾鐵板沙嗲牛脆鍋巴新品

分享：
永年 x 維他奶紅豆冰特飲 最夾鐵板沙嗲牛脆鍋巴新品

永年 x 維他奶紅豆冰特飲 最夾鐵板沙嗲牛脆鍋巴新品

adblk5

香港永年・車仔麵・茶冰廳沙田店經常與本地老字號品牌聯乘推新品，今次輪到同維他奶合作，由122日至2025228日，推出一系列維他奶及山水豆腐花特飲，同期推出全新沙嗲牛肉系列，貫徹香港地道風味與情懷。

聖誕樹由250瓶維他奶玻璃樽砌成，獨一無二夠環保。 布置充滿聖誕氣氛。 士多擺設以維他奶為主題。 充滿聖誕氣氛的維他奶樽

250支維他奶樽環保聖誕樹

永年是由士多辦館起家，與維他奶一起走過多載歲月，故此雙方首度聯乘，將港人的集體回憶重新演繹。店內店外都有打卡位！門口放了聖誕樹裝飾品，由250 瓶維他奶玻璃樽砌成，獨一無二夠環保。場內以維他奶做主題的復古裝飾，有士多飲品櫃、維他奶膠箱、結合維他奶與香港永年歷史的海報，充滿懷舊士多風情。一系列創新特飲有加入維他奶調成的抹茶維他奶紅豆冰、熱棉花糖朱古力豆奶；混合了維他奶山水薑汁黃糖豆花的薑汁豆花紅豆冰，令維他奶的豆香增添多種味道層次。

adblk6
抹茶維他奶紅豆冰 (單點價$28，跟餐價另加$18) 薑汁豆花紅豆冰 (單點價$28，跟餐價另加$18) 熱棉花糖朱古力豆奶(單點價$28，跟餐價另加$18)

食沙嗲牛熱潮

同一時期，餐牌新推一系列四款「烈焰狂牛」飯麵，有大家大愛的沙嗲牛如鐵板沙嗲鮮牛肉脆鍋巴、砂鍋沙嗲鮮牛肉辛辣麵、沙嗲鮮牛肉粉絲煲配白飯，以及鐵板香辣牛五寶脆麵。脆鍋巴配嫩滑的牛冧肉置於鐵板上，淋上濃郁香口的沙嗲汁，隨即發出吱吱喳喳的熱辣辣聲響，喚回起童年吃豉油西餐的回憶。鐵板香辣牛五寶脆麵有齊牛冧肉、牛腩、牛筋、牛柏葉及牛肚，配永年經典咖喱辣醬及腩汁調製的獨特醬汁，也是惹味開胃之選。

鐵板沙嗲鮮牛肉脆鍋巴$128（晚市限定） 鐵板香辣牛五寶脆麵 $118（晚市限定）

香港永年‧車仔麵‧茶冰廳沙田店

地址：新界沙田正街18號新城市廣場1樓113號舖

電話：2117 2368

營業時間：8am至10:30pm

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

全新會員積分獎賞計劃 打開App進入會員專區體驗升級功能

 
 