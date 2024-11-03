永年x李錦記懷舊打卡位 食鮑魚豬手蝦籽撈麵送玩味扭蛋

走香港情懷美食路線的香港永年‧車仔麵‧茶冰廳沙田店，首次聯乘百年老字號醬料品牌李錦記，推出11月限定全新麵食吉品鮑魚豬手蝦籽撈麵套餐，食材結合永年名物及百年醬料地道風味。惠顧此撈麵新品更送扭蛋遊戲，有得食又有得玩，讓大家拾回童年回憶。

特設扭蛋機+2米高巨型蠔油

今次聯乘活動，門口特設打卡位，包括兩米高巨型舊裝特級蠔油擺設，打卡夠晒搶眼玩味！更特別安放了李錦記美味扭蛋機，扭蛋玩具共有5款李錦記經典醬料造型微型立體磁石貼，分別有經典舊裝蠔油、XO醬、頭抽、葱油拌麵及頂級鮑魚，迷你造型趣緻得意，最適合貼屋企雪櫃。

今次聯乘合作的吉品鮑魚豬手蝦籽撈麵(正價$98，DRC會員優惠價$88)，奉送餐茶或咖啡。撈麵選用多種頂級食材，有飽滿彈牙、每隻約重20g的李錦記紅燒元貝至尊吉品鮑魚，伴以李錦記經典秘製紅燒汁，鮑味濃厚細膩；永年招牌南乳豬手以港味南乳汁配方燜煮，風味香濃帶鹹微酒香，啖啖膠質入口即化；爽彈的粗麵掛滿惹味醬汁。再灑上經傳統工藝曬製及人手炒製而成的大澳益昌號特級淡水蝦籽，與鮑魚和南乳豬手完全融合，更增添鹹香氣息，色、香、味俱全。大家只要惠顧此撈麵套餐就可以即玩扭蛋遊戲一次，並獲贈李錦記原釀頭抽35ml一包。提提大家：撈麵由即日起至11月30日每日限量供應，售完即止。禮品數量有限，送完即止。

