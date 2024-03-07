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飲食
2024-03-07 17:36:27

沙田美食｜沙田凱悅酒店天天吧 首創片皮鴨cocktail「烤鴨飄香」

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沙田美食｜沙田凱悅酒店天天吧 首創片皮鴨cocktail「烤鴨飄香」

沙田美食｜沙田凱悅酒店天天吧 首創片皮鴨cocktail「烤鴨飄香」

沙田凱悅酒店天天吧的中式雞尾酒「烤鴨飄香」靈感取自沙田18的招牌名菜傳統北京烤填鴨。調酒師以烤填鴨的鴨油混入琴酒之中，經過一段時間後令琴酒吸收了鴨油的香味，再加入揑碎了的青瓜、京蔥及青檸汁調成。雞尾酒杯邊沾上白砂糖及黃麵醬，把品嘗烤填鴨的配料都融入在雞尾酒之中。

品嘗「烤鴨飄香」步驟與沙田18烤填鴨的食法不惶多樣：

1.
先呷一口感受烤鴨雞尾酒的有趣味道，淡淡青瓜及青檸香氣非常易入口，微微的烤鴨味道後至；

2.
再連同杯邊的白砂糖呷一口，白砂糖的甜味，中和了雞尾酒的酸度；

3.
最後連同沾在杯身的黃麵醬一同品嘗，甜中帶輕微的鹹度，令整杯雞尾酒層次變得更為豐富。

天天吧的招牌雞尾酒，正是以沙田的特產——沙田柚作為靈感：Pomelo 18是冧酒、黑醋栗酒、新鮮柚子和青檸汁的精緻融合；Pomelotini則以檸檬伏特加、柚子肉和西柚汁精心調製；天天吧更首次聯乘ecoSPIRITS，並以本地琴酒品牌「無名氏」生產的手工琴酒調製Premium Gin Tonic，琴酒以ecoSPIRITS提供的大型綠色酒桶盛載及儲存，以取代單次性的玻璃酒樽。

全新款式酒吧小食：焗瑞士芝士，芳堤娜芝士，風乾火腿，酸種麵包($198)最為搶眼，巨型酸種麵包上鋪滿芝士及火腿再烘焗，上桌時更會在客人面前製造煙燻效果，非常適合打卡。其他菜式有濃厚西班牙Tapas風味的炒八爪魚，翡翠螺，番荽，橄欖，甜椒($198)；香煎蝦球，辣肉腸，薯仔，辣椒，蒜片($188)，以及墨西哥粟米脆片，焗素肉醬，車打芝士($168)，多款佐酒小吃加上駐場美籍歌手演出，讓耳朵及味蕾盡情享受。

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天天吧
香港新界沙田澤祥街18號香港沙田凱悅酒店4樓
營業時間：17:30 分~23:30
電話：3723 1234

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