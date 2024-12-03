波仔引入6大日本人氣禮盒品牌 開心果夾心餅/焦糖蛋撻/奶油芝士脆餅

波仔即叮飯盒大家都食過吧？想不到連門市都跨界引入6款超人氣日本零食禮盒，包括東京車站必買日本New York Perfect Cheese、白之戀人、Brulee Merize、Pista & Tokyo、Nut Stock Sanemori、GOD BLESS BUTTER，大家留港都可以隨時輕鬆買來吃！



6大日本零食禮盒品牌有New York Perfect Cheese的奶油芝士脆餅，由三位世界頂尖的大師監修，以芝士、牛奶忌廉、白朱古力夾心及脆皮餅乾製成，芝士味特濃，餅乾酥脆。現時東京最具人氣的Brûlée Merize焦糖蛋撻，每一啖都嘗到撻皮的酥脆、奶油的順滑以及焦糖的脆口，層次感豐富。而Pista & Tokyo的開心果朱古力夾心曲奇餅，被譽為日本開心果夾心餅的天花板，開心果香氣濃。



至於JAL日本航空頭等機艙內的茶點必備Nut Stock Sanemori實森的餅乾，茶之福抺茶朱古力夾心餅的朱古力帶荔枝、杏仁、核桃風味，夾心充滿濃濃抹茶及堅果的香氣。GOD BLESS BUTTER的牛油蛋卷由擁有法國最高認證的甜品師創立，酥皮上塗了溶化的牛油，內裡填滿了朱古力忌廉。年銷曾多達2億塊、高居日本「20世紀最具代表性的特產」名單榜首的白之戀人，波仔引入了Premium抺茶牛奶朱古力夾心餅及北海道芝士朱古力夾心餅。客人訂購數量不限，更附送當地原裝紙袋，聖誕送禮夠大體。 波仔全線分店

各分店及營業時間可參考網頁：https://www.eateasthk.com/layouts/address.html

