深圳美食懶人包｜2024最新深圳人氣茶飲店攻略 ¥6起嘆高質手搖 必飲阿嬤手作/霸王茶姬/古茗

不少港人周末都會來個快閃深圳遊，總少不了買手搖飲的環節。除了最有名的喜茶及奈雪之茶外，深圳亦有不少新式茶飲店。今次為大家整理10間2024最新深圳人氣茶飲店，最平只需人民幣6元就可以飲到高質手搖飲料，北上探店必睇！
深圳人氣茶飲店｜阿嬤手作
一提到深圳近期最紅茶飲店，一定非阿嬤手作莫屬！於2018年開業，來自廣西，主打手作健康飲品。當中以飲品配料最為有名，有齊珍珠、仙草、芋泥、芋圓、麻糬等，再將配料融合於各種水果茶及茶飲當中，全部都是以古法即場熬煮而成。
必試推介：手打米麻糬、龍眼梔子椰、抹茶茉莉、超濃抹茶
深圳人氣茶飲店｜霸王茶姬
另一間人氣茶飲店為霸王茶姬，2017年於雲南創立，至今全球已有超過1600間分店。它們主打新式東方原葉鮮奶茶，以茉莉雪芽、桂花烏龍、玫瑰烏龍、陳柑普洱等茶作為茶底，茶味濃郁，並且強調拒絕使用茶粉茶渣、奶精及爛果。
必試推介：伯牙絕弦、尋香山茶、春日桃桃、戀戀山茶、桂子飄飄、青青糯山
深圳人氣茶飲店｜茶百道
茶百道在2008年創立，至今於全國已有900多間分店。飲品口味受內地年輕人歡迎，有齊奶茶、水果茶等不同款式，全部都非常足料，只需人民幣8元起就可以飲到，絕對是超值之選！
必試推介：招牌芋圓奶茶、豆乳米麻糬、生椰西瓜、芒芒生打椰
深圳人氣茶飲店｜滬上阿姨
貪靚女生請注意！滬上阿姨來自上海，其主打的五谷茶及鮮果茶，都是以健康為概念。提供多款水果選擇，可配搭不同茶底、椰子水。使用產地直送水果外，點餐時更可以選0卡糖，飲手搖都可以0罪惡感！
必飲推介：楊枝甘露、血糯米奶茶、綠豆牛乳冰、楊梅爆多汁
深圳人氣茶飲店｜蔻蔻椰
喜歡椰子的你有福了！蔻蔻椰如其名一樣，主打各款椰子系列的飲品。更標榜零動物脂肪、零膽固醇、輕低糖、超低熱量、天然甜，非常健康！飲品主要以新鮮椰子製成的椰子水及椰奶製成，保證真材實料！以椰子水為例，有多款口味供大家選擇，顏色亦各有不同，打卡一流！
必飲推介：馬蹄爆珠電椰水、芭樂粉粉梛、小青柑椰子水、羽衣甘藍生椰乳
深圳人氣茶飲店｜瑞幸咖啡
瑞幸咖啡被稱為「中國版Starbucks」，於全國有超過7,000間分店。除了最基本的Latte、Cappucino外，它們亦加入全新配搭，如龍眼冰萃咖啡、生椰拿鐵等。更有茶咖系列：將中式茶飲加入拿鐵當中，非常有新意！而於近期小紅書爆紅，與貴州茅台聯名推出的醬香拿鐵，亦是它們的出品！大家上深圳的時候不妨買一杯試飲～
必飲推介：龍眼冰萃咖啡、生椰拿鐵、椰青冰萃美式、朱古力瑞納冰
深圳人氣茶飲店｜古茗
古茗2010年於於浙江成立，全國門店超過6000間。品牌理念為「每天一杯喝不膩」，標榜「0添加0防腐劑0氧化」的茶飲，主打當季水果茶、椰香及龍井茶系列。榴槤控必點「厚道椰椰榴槤」，以榴槤果泥、清涼凍、多肉、生椰乳等製成，一入口就有濃郁的榴槤味，榴槤迷不妨一試！
必飲推介：厚道椰椰榴蓮、龍井香青團、布蕾脆脆奶芙、牛油果巴旦木奶昔
深圳人氣茶飲店｜茉莉奶白
茉莉奶白主打東方茉莉茶，天然牧場直接提供奶源，不添加任何化學香料，味道淡雅而不甜膩。其招牌飲品茉莉奶白，以茉莉銀毫作茶底，再配上鮮牛奶。入口帶花香之餘更有濃郁奶味，奶茶控必試！
必飲推介：茉莉奶白、一朵茉莉花、開心果芝士奶蓋、桃桃未央
深圳人氣茶飲店｜台蓋
台蓋主打奶蓋飲品，以不同口味的奶蓋配搭精選茶底；亦有高端名茶、新鮮水果茶。品牌亦不時推出期間限定茶飲，如近期於小紅書爆紅的「青糰龍井」，以明前龍井配上牛乳及抹茶，加入青糰子及藕粉蓮子，口感豐富。
必飲推介：青糰龍井、白柚桃桃、清甜白柚秋月梨
深圳人氣茶飲店｜茶力的小怪獸
茶力的小怪獸源自深圳，已有400多間分店。它們的手搖與一般茶飲店不同，口味新奇，例如人氣之選手作黃皮茶，採用新鮮特選黃皮，配上梔子綠茶及手熬冰糖，一年只賣兩個月，人氣極高。另外它們「徐聞菠蘿酥」亦是人氣產品，買嚟當手信或茶點食一流！
必飲推介：油柑汁、黃皮茶、豆花珍珠奶茶