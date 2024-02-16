深圳美食懶人包｜2024最新深圳人氣茶飲店攻略 ¥6起嘆高質手搖 必飲阿嬤手作/霸王茶姬/古茗

不少港人周末都會來個快閃深圳遊，總少不了買手搖飲的環節。除了最有名的喜茶及奈雪之茶外，深圳亦有不少新式茶飲店。今次為大家整理10間2024最新深圳人氣茶飲店，最平只需人民幣6元就可以飲到高質手搖飲料，北上探店必睇！