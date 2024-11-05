深圳蛇口美食 | 蒸活海鮮 金秋蟹膏豐腴

與蒸活海鮮一別多年，其風味、鍋底粥甜美仍魂牽夢繫，加上適逢金秋，貝類及大閘蟹正當上市，想到這裡已引涎欲滴。惜以往光顧餐廳早已結業，今留下的價錢偏高，且如非與店熟稔或遭偷換不新鮮的，弄得一肚氣。然得友人介紹赴深圳蛇口品嘗，看大眾點評知其開業10年，廣獲好評；價錢亦豐儉由人，視乎選哪款，人均180元，加上接近深圳灣口岸，回港便捷。涼風送爽下，黃昏到近口岸深圳灣公園賞落霞，晚上領教滋味。

起碼 60 款海鮮

由深圳灣公園地鐵站搭9個站至水灣站，出站後行7分鐘到。甫進門見多個魚缸，略算共有60至70款海鮮。魚類有老虎斑、藍瓜子、東星斑、石蚌、筍殼、鱘龍等，蟹分松葉蟹、帝王蟹、麵包蟹、梭子蟹等；蝦如富貴蝦、九節蝦、龍蝦、基圍蝦等。貝類款式更多，大元貝、乳山蠔、青口、天鵝蛋貝、珍珠貝、黃金貝等，還有鮑魚仔、象拔蚌仔，目不暇給，琳瑯滿目。正懊惱選哪款之際，餐廳負責人說揀4款食碗粥嘗鮮，「全深圳在15至17年有二千多間，只計蛇口便開幾十間。蒸海鮮看似很簡單，最重要控制品質，欠新鮮就口碑盡失，現剩近40間，蛇口就只此一家」。