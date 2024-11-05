深圳蛇口美食 | 蒸活海鮮 金秋蟹膏豐腴

與蒸活海鮮一別多年，其風味、鍋底粥甜美仍魂牽夢繫，加上適逢金秋，貝類及大閘蟹正當上市，想到這裡已引涎欲滴。惜以往光顧餐廳早已結業，今留下的價錢偏高，且如非與店熟稔或遭偷換不新鮮的，弄得一肚氣。然得友人介紹赴深圳蛇口品嘗，看大眾點評知其開業10年，廣獲好評；價錢亦豐儉由人，視乎選哪款，人均180元，加上接近深圳灣口岸，回港便捷。涼風送爽下，黃昏到近口岸深圳灣公園賞落霞，晚上領教滋味。
起碼60款海鮮
由深圳灣公園地鐵站搭9個站至水灣站，出站後行7分鐘到。甫進門見多個魚缸，略算共有60至70款海鮮。魚類有老虎斑、藍瓜子、東星斑、石蚌、筍殼、鱘龍等，蟹分松葉蟹、帝王蟹、麵包蟹、梭子蟹等；蝦如富貴蝦、九節蝦、龍蝦、基圍蝦等。貝類款式更多，大元貝、乳山蠔、青口、天鵝蛋貝、珍珠貝、黃金貝等，還有鮑魚仔、象拔蚌仔，目不暇給，琳瑯滿目。正懊惱選哪款之際，餐廳負責人說揀4款食碗粥嘗鮮，「全深圳在15至17年有二千多間，只計蛇口便開幾十間。蒸海鮮看似很簡單，最重要控制品質，欠新鮮就口碑盡失，現剩近40間，蛇口就只此一家」。
九月圓臍十月尖
食蒸海鮮前先嘗大連赤貝刺身作前菜，橙紅肉爽，邊位脆，正品味之時，侍應已準備蒸鍋。鍋得一層，底下放米、乾貝仔、陳皮、冬菇煲白粥，視乎口味可加排骨或雜糧如紅腰豆及粟米。先蒸大閘蟹，有云「九月圓臍十月尖」，中秋過後細身蟹乸上市，其後再嘗公；冬至後則成熟致蟹膏變黑色及硬身使風味欠佳。蘇州蟹乸3両重，蒸12分鐘，公重4両蒸多2分鐘，蒸時蟹肚朝天以防腳斷掉。打開鍋蓋見蟹油流出，揭起蟹蓋，膏橘紅豐腴，乸膏硬味清，公則軟鮮甜，每條蟹腳肉棒也不浪費，小巧滋味。貝類大連竹蟶只需蒸2.5分鐘，殼薄肉厚，肉長近15厘米，沒有沙，剛熟彈牙。另一款北韓北寄貝雖全年皆有，惟新年後因繁殖致肉削身，刀劈殼將肉分半，肉色灰白，蒸3分鐘則轉常見紅白；這肉比前款爽口，定當飲掉殼內精華。餐廳供20多款醬汁配料提味，實啖本味已足夠。三道海鮮後嘗粥，爆花綿滑，一口集各食材精華，豐富滿足。
酸湯魚變奏酸湯肥牛
海鮮除蒸外，還能鹽焗。這道鹽焗花螺，粗鹽連香葉、八角、桂皮等炒3分鐘，接下花螺焗5分鐘，肉實添鹹鮮。不嗜海鮮者可試由酸湯魚變奏版酸湯肥牛，湯下自製番茄野山椒醬，牛肉及墊底娃娃菜微辣索味，淡酸增食慾。另道23日大香茅乳鴿，皮薄脆脂香，汁豐吮骨。把酒言歡，交投接耳憶往事，醉眼微醺，忘掉俗事心鏡清。
文，圖：何駿傑