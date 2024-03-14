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飲食
2024-03-14 16:59:00

港澳米芝蓮指南2024｜訪問首度奪星餐廳 上環大豆主題料理「Mora摩」 高級中菜「Chef Tam's Seasons 譚卉」

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港澳米芝蓮指南2024｜訪問首度奪星餐廳 上環大豆主題料理「Mora摩」 高級中菜「Chef Tam's Seasons 譚卉」

港澳米芝蓮指南2024｜訪問首度奪星餐廳 上環大豆主題料理「Mora摩」 高級中菜「Chef Tam's Seasons 譚卉」

《香港澳門米芝蓮指南2024》今日在澳門揭盅，今年得獎名單中合共新增7間一星食肆以及2間二星食肆，一星食肆分別為Chef Tam's Seasons 譚卉、Cristal Room by Anne-Sophie Pic、Feuille、Mora 摩、Racines、Sushi Kinetsu 鮨金悅、The Legacy House 彤福軒，二星食肆則有Noi
The Huaiyang Garden和淮揚曉宴。

港澳米芝蓮指南2024 ｜訪問首度奪星餐廳 上環大豆主題料理「Mora摩 」 高級中菜「Chef Tam's Seasons 譚卉」

港澳米芝蓮指南2024 ｜訪問首度奪星餐廳 上環大豆主題料理「Mora摩 」 高級中菜「Chef Tam's Seasons 譚卉」

Chef Tam's Seasons 譚卉

高級中菜「Chef Tam's Seasons 譚卉」，開業不足半年火速獲得米芝蓮一星榮譽，總廚譚國鋒表示很榮幸奪星，並言「在我們港澳地區，一出門已經有中餐廳，如何令我們的食客有好的體驗呢，我們想朝這個方向發展。菜式方面，我們想有一些屬於自己餐廳風格的菜式和舖排，所以我們會有時令菜式，會有一些強調季節色彩的時令菜式，每十五日就會轉一次菜單。」

譚國鋒

譚國鋒

大豆主題料理 Mora

另外今年同樣首奪一星的「Mora」以大豆主題料理為招徠，開業兩年儲下不少口碑。總廚兼創辦人Vicky Lau表示餐廳由一開始就用豆作為食材，至今亦覺得有很多東西可以演變，亦需要時間去磨練，每天都依然在發掘一些新的菜式和一些新的豆品。而主廚兼年輕主廚大獎得主Choi Ming Fai亦開心獲獎，並指：「一開始加入mora，我們一直都有嘗試黃豆類製品，因為當中博大精深，當一直鑽研，會發現有很多可能性可以做到。」

Mora

Mora

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