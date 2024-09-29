灣仔美食｜懷舊京菜館日月樓重現80年代情懷 地道北京產填鴨 考刀功熗腰片

隨著手工粵菜食府船記搬遷至灣仔同區合和中心，船街舊址現已換上全新懷舊京菜館「日月樓」，重現歷久彌堅的老北京特色菜餚，復刻八十年代的飲食情懷。



北京白羽鴨肉脂比例完美

京菜以北方菜為基礎，又名京幫菜。早於五、六十年代的香港，出現不少京菜館由中國北方戰後遷徙來港的人民開設，風潮興旺至百業繁盛的八十年代，成為了日月樓的靈感來源。廚藝團隊有逾40年經驗，出身自香港著名老牌京菜館如已結業的美利堅京菜、松竹樓及新洪長興飯店等，匠心演繹京幫菜豐富多變的烹調方式，包括爆、烤、涮、溜、炸、燒、炒、扒、煨、燜、醬、拔絲及白煮等近200款菜餚。 當中京菜代表北京填鴨，廚藝團隊精挑細選北京的白羽鴨，取其肉脂比例完美，具有肉香，燒後的鴨皮色澤紅潤，佐以自家調配的細膩磨豉醬及砂糖，並配上手工製的透薄餅皮，捲著京葱及青瓜條，細味經典吃法。

醬蹄+管廷考刀工 坊間愈來愈少人做的手工菜一定要試！開胃冷盤京式醬蹄，先以秘製醬汁把豬蹄煮足90分鐘至腍軟，然後大廚以精湛刀工切成厚薄一致的片狀，入口外皮爽彈肉質緊緻，蘸上帶酸香的特調醬汁，鹹香味更豐富。另一道選用本地新鮮豬腰製作的熗腰片，考驗大廚的刀章，以花刀切法將豬腰切成薄片，簡單以醋和鹽調味後，以白滷水、花椒和香葉等香料熗煮一小時，突顯豬腰的鮮嫩及調味的醇香。還有鹽爆管廷也著重大廚的刀法，將豬罕見的部位豬氣管切至粗度一致的幼條，洗淨後用水汆燙兩小時去除豬油，再巧手以鹽爆香，帶出管廷爽脆不韌的特點。 除此之外，魯菜山東燒雞、即點即煮的北方風味酸辣湯、高力鳳尾蝦（以巧手特製綿密輕盈的蛋白，包裹厚肉彈爽的越南鳳尾蝦，蘸京式甜酸醬）、炸春段（以手製蛋皮捲著豬肉絲、韭黃、銀芽及冬菇絲炸脆）、京式素鵝（以腐皮包裹甘筍絲、冬菇絲及西芹絲，再經過茶燻）、紅燒蝦子海參、蝦子鍋塌豆腐、拔絲蘋果、高力豆沙香蕉，也是特色焦點。