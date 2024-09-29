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飲食
2024-09-29 07:00:00

灣仔美食｜懷舊京菜館日月樓重現80年代情懷 地道北京產填鴨 考刀功熗腰片

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廚藝團隊有逾40年經驗、出身自本地老牌京菜館如美利堅京菜、松竹樓及新洪長興飯店等。

廚藝團隊有逾40年經驗、出身自本地老牌京菜館如美利堅京菜、松竹樓及新洪長興飯店等。

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隨著手工粵菜食府船記搬遷至灣仔同區合和中心，船街舊址現已換上全新懷舊京菜館「日月樓」，重現歷久彌堅的老北京特色菜餚，復刻八十年代的飲食情懷。
 

工序繁複、將近失傳的京菜可以細嘗得到。 北京填鴨 $308半隻；$468全隻 北京的白羽鴨集肉香與油脂香，自製餅皮透薄柔軟。 鐵板葱爆羊肉$148細；$218中；$288大 在客人席前將半烹調的羊肉置於燒紅的鐵板上爆炒，散發肉香。 紅燒蝦子海參$688細；$1,288大 嚴選高質日本關西海參以紅燒精製，搭配鹹鮮的蝦籽。

北京白羽鴨肉脂比例完美


京菜以北方菜為基礎，又名京幫菜。早於五、六十年代的香港，出現不少京菜館由中國北方戰後遷徙來港的人民開設，風潮興旺至百業繁盛的八十年代，成為了日月樓的靈感來源。廚藝團隊有逾40年經驗，出身自香港著名老牌京菜館如已結業的美利堅京菜、松竹樓及新洪長興飯店等，匠心演繹京幫菜豐富多變的烹調方式，包括爆、烤、涮、溜、炸、燒、炒、扒、煨、燜、醬、拔絲及白煮等近200款菜餚。

當中京菜代表北京填鴨，廚藝團隊精挑細選北京的白羽鴨，取其肉脂比例完美，具有肉香，燒後的鴨皮色澤紅潤，佐以自家調配的細膩磨豉醬及砂糖，並配上手工製的透薄餅皮，捲著京葱及青瓜條，細味經典吃法。

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京式素鵝$98細；$148中；$198大 腐皮吸收茶燻的香氣，內裡的甘筍絲、冬菇絲及西芹絲均爽嫩。 高力鳳尾蝦$108隻，兩隻起 以巧手特製綿密輕盈的蛋白，包裹厚肉彈爽的越南鳳尾蝦，蘸京式甜酸醬。 山東燒雞$148元半隻；$288全隻 醃料入味，先炸後蒸再手撕鎖著肉汁。 鹽爆管廷$228細；$338中；$448大 豬氣管切條幼度一致，啖啖爽脆。

醬蹄+管廷考刀工

坊間愈來愈少人做的手工菜一定要試！開胃冷盤京式醬蹄，先以秘製醬汁把豬蹄煮足90分鐘至腍軟，然後大廚以精湛刀工切成厚薄一致的片狀，入口外皮爽彈肉質緊緻，蘸上帶酸香的特調醬汁，鹹香味更豐富。另一道選用本地新鮮豬腰製作的熗腰片，考驗大廚的刀章，以花刀切法將豬腰切成薄片，簡單以醋和鹽調味後，以白滷水、花椒和香葉等香料熗煮一小時，突顯豬腰的鮮嫩及調味的醇香。還有鹽爆管廷也著重大廚的刀法，將豬罕見的部位豬氣管切至粗度一致的幼條，洗淨後用水汆燙兩小時去除豬油，再巧手以鹽爆香，帶出管廷爽脆不韌的特點。

除此之外，魯菜山東燒雞、即點即煮的北方風味酸辣湯、高力鳳尾蝦（以巧手特製綿密輕盈的蛋白，包裹厚肉彈爽的越南鳳尾蝦，蘸京式甜酸醬）、炸春段（以手製蛋皮捲著豬肉絲、韭黃、銀芽及冬菇絲炸脆）、京式素鵝（以腐皮包裹甘筍絲、冬菇絲及西芹絲，再經過茶燻）、紅燒蝦子海參、蝦子鍋塌豆腐、拔絲蘋果、高力豆沙香蕉，也是特色焦點。

拔絲蘋果$72細；$122中；$172大 講究拉糖技巧，拔絲纖幼，覆蓋甜而爽脆的日本富士蘋果。 京式醬蹄$98細；$148中；$198大 豬皮爽彈，肉質緊緻，特調蘸醬酸味突出。 熗腰片$138細；$198中；$288大 薄片豬腰嫩爽，以白滷水、花椒和香葉等熗煮一小時，辟除內臟羶味。 炸春段$198中；$268大 以手製蛋皮捲著豬肉絲、韭黃、銀芽及冬菇絲炸脆，層次細緻分明。

日月樓
地址：灣仔船街1至7號寶業大廈地下1號舖及一樓
電話：2893-9686
營業時間：上午11時至晚上10時

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