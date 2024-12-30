煎蘿蔔糕方法！農曆新年的拜年聚會一定會吃賀年糕點，尤其是惹味的蘿蔔糕更加是招呼親朋的必備美食，但其實煎年糕也有很多竅門和技巧，今次就分享煎蘿蔔糕零失敗5大方法，讓大家烹調時不黏鑊，煎好的蘿蔔糕金黃香脆，人人爭住食！

農曆新年必學！煎蘿蔔糕零失敗5大方法！

1.蘿蔔糕不用解凍



市面上大部分蘿蔔糕都需要冷藏，方便保存，而不少人煎蘿蔔糕時都會有疑問，到底蘿蔔糕是否需要預先解凍？如果想煎蘿蔔糕時不煎散、保持完整，冷凍狀態下的蘿蔔糕其實更結實，就算用鑊鏟翻轉時亦不易散開。



2.蘿蔔糕宜厚切



蘿蔔糕的形狀大小亦是關鍵。新手煎蘿蔔糕怕容易煎爛的話，不妨從切蘿蔔糕這步開始小心處理。蘿蔔糕宜厚切，不但不容易煎散，吃用時更可以品嚐食材口感！

