爭取本地客留港消費 酒店絞盡腦汁大玩雞尾酒新口味 沙田凱悅酒店天天吧 首創片皮鴨cocktail「烤鴨飄香」

本地消費市場競爭激烈，有酒店為爭取本地客，不惜功本絞盡腦汁，首創片皮鴨味的雞尾酒「烤鴨飄香」。沙田凱悅酒店天天吧的中式雞尾酒「烤鴨飄香」靈感取自沙田18的招牌名菜傳統北京烤填鴨。
調酒師以烤填鴨的鴨油混入琴酒之中，經過一段時間後令琴酒吸收了鴨油的香味，再加入揑碎了的青瓜、京蔥及青檸汁調成。雞尾酒杯邊沾上白砂糖及黃麵醬，把品嘗烤填鴨的配料都融入在雞尾酒之中。
品嘗「烤鴨飄香」步驟與沙田18烤填鴨的食法不惶多樣：
1.先呷一口感受烤鴨雞尾酒的有趣味道，淡淡青瓜及青檸香氣非常易入口，微微的烤鴨味道後至；
2.再連同杯邊的白砂糖呷一口，白砂糖的甜味，中和了雞尾酒的酸度；
3.最後連同沾在杯身的黃麵醬一同品嘗，甜中帶輕微的鹹度，令整杯雞尾酒層次變得更為豐富。
天天吧的招牌雞尾酒，正是以沙田的特產——沙田柚作為靈感：Pomelo 18是冧酒、黑醋栗酒、新鮮柚子和青檸汁的精緻融合；Pomelotini則以檸檬伏特加、柚子肉和西柚汁精心調製；天天吧更首次聯乘ecoSPIRITS，並以本地琴酒品牌「無名氏」生產的手工琴酒調製Premium Gin Tonic，琴酒以ecoSPIRITS提供的大型綠色酒桶盛載及儲存，以取代單次性的玻璃酒樽。
全新款式酒吧小食：焗瑞士芝士，芳堤娜芝士，風乾火腿，酸種麵包($198)最為搶眼，巨型酸種麵包上鋪滿芝士及火腿再烘焗，上桌時更會在客人面前製造煙燻效果，非常適合打卡。其他菜式有濃厚西班牙Tapas風味的炒八爪魚，翡翠螺，番荽，橄欖，甜椒($198)；香煎蝦球，辣肉腸，薯仔，辣椒，蒜片($188)，以及墨西哥粟米脆片，焗素肉醬，車打芝士($168)，多款佐酒小吃加上駐場美籍歌手演出，讓耳朵及味蕾盡情享受。
天天吧│香港新界沙田澤祥街18號香港沙田凱悅酒店4樓│營業時間17:30 分~23:30│3723 1234