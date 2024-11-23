獅球嘜x好餸社企 慈善義賣「健康日嚐」餸包 支援基層家庭

獅球嘜與「好餸社企」（簡稱「好餸」）合作推出「健康日嚐」慈善義賣活動，精心設計5款營養均衡的健康餸菜包。由即日起至11月30日，於「好餸」門市或其官網訂購，每賣出一包健康餸菜包，獅球嘜將額外捐贈一包予基層家庭，並將所有收益全數撥歸「好餸」以支持其營運。
5款餸菜包有西汁洋葱豬扒、菠蘿蜜味牛仔骨、蒜蓉牛油雞翼等，每份配備了肉類及配菜獨立真空包裝，每份餸菜包售$70。餸菜包由「好餸社企」在中央工場預備，替SEN青年學員提供職業訓練及工作實習機會，培養學員投身社會工作及提升職場實務技能。早前獅球嘜員工擔任義工，在「好餸」工場一起製作餸菜包，又探訪受惠基層家庭，送上餸菜包及獅球嘜初榨牛油果芥花籽健康食油。於未來3個月，獅球嘜將捐出超過1,000份健康餸菜包，為基層家庭送暖，推動社區健康。
「好餸」創辦人及執行董事麥慧嫻表示：「現時香港百物騰貴，出外用餐動輒都花費七、八十元，並非基層家庭能負擔得到，加上在家煮食會比較健康。今次獅球嘜與好餸合作，能讓更多弱勢家庭受惠。」她續說，今次與地區社工聯繫一些探訪的家庭，發現北角、炮台山區有不少劏房的基層家庭，有小朋友因為貧窮而捱餓，但家庭只存放沒有營養的即食麵。她也留意到，平時派飯的組織一般針對長者，有小孩子的家庭卻比較少。今次的餸菜包，都是迎合小朋友喜愛的口味而設計。
獅球嘜企業發展與市場推廣助理總經理張皓茵回應：「希望透過今次合作，為社區健康發展踏出第一步，社會上每個階層的人都應該有權擁有健康。」大家想支援基層家庭的話，記得11月30日或前購買餸包！
購買慈善義賣健康餸菜包方法：
「好餸」門市地址：北角電廠街13號聯和大廈地下13B號舖
「好餸」官網訂購：https://bit.ly/4fkX4Zi