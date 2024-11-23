獅球嘜x好餸社企 慈善義賣「健康日嚐」餸包 支援基層家庭

獅球嘜與「好餸社企」（簡稱「好餸」）合作推出「健康日嚐」慈善義賣活動，精心設計5款營養均衡的健康餸菜包。由即日起至11月30日，於「好餸」門市或其官網訂購，每賣出一包健康餸菜包，獅球嘜將額外捐贈一包予基層家庭，並將所有收益全數撥歸「好餸」以支持其營運。

5款餸菜包有西汁洋葱豬扒、菠蘿蜜味牛仔骨、蒜蓉牛油雞翼等，每份配備了肉類及配菜獨立真空包裝，每份餸菜包售$70。餸菜包由「好餸社企」在中央工場預備，替SEN青年學員提供職業訓練及工作實習機會，培養學員投身社會工作及提升職場實務技能。早前獅球嘜員工擔任義工，在「好餸」工場一起製作餸菜包，又探訪受惠基層家庭，送上餸菜包及獅球嘜初榨牛油果芥花籽健康食油。於未來3個月，獅球嘜將捐出超過1,000份健康餸菜包，為基層家庭送暖，推動社區健康。