瑞幸咖啡攻港連開5店 記者實試！$15.9金獎精品級咖啡 醒大家攞優惠攻略(附餐牌)

國內人氣品牌瑞幸咖啡強勢攻港，今日12月28日分別在旺角、尖沙咀、上環、沙田、將軍澳，霸氣式連開5家分店。記者以客人身份光顧尖沙咀美麗華廣場分店，親身體驗現場直擊。大家要獲取優惠的話，必須首先下載手機App做新會員，即享首杯$15.9優惠！ 文、攝：Vera Gee

尖沙咀店設有約50個座位，座位不是高背式設計算不上舒適。餐牌飲品提供17款咖啡及4款茶飲，包括國內最熱賣的招牌生椰拿鐵，不過沒有醬香拿鐵。咖啡定價由$39起，大部分為$42，每款咖啡指定一個size(16安士) ；單品耶加雪菲則一律12安士，比國內廿多元一杯的價錢明顯貴。記者發現，透過瑞幸咖啡官方App落單的價錢整體比現場付款的平一截，以餐牌標價$42杯的招牌生椰拿鐵為例，App優惠價只需$25.2杯，最平美式咖啡及拿鐵只是$23.4杯(以上優惠價為12月28日官方App顯示)。

透過App購買第一杯咖啡即享有$15.9優惠，記者當然選擇原價最貴$45杯、SCA評分80+精品級耶加雪菲Flat White試試。品牌的耶加雪菲豆來自全球知名精品產區埃塞俄比亞單一產區，經過水洗處理及中度烘焙，採用的濃縮咖啡配方在IIAC國際咖啡品嘗大賽中獲得最高榮譽鉑金獎，咖啡帶柑橘風味、堅果餘韻，奶感重口感絲滑。$15.9就可以飲到鉑金獎咖啡，果然超值！

買第2杯享4.8折優惠



記者同時透過App使用Alipay付款購買第二杯生椰拿鐵，分單付款再可享用4.8折優惠券，折後只需$20.16。今次總共付上$36就飲到兩杯咖啡，開張又送精美bling bling貼紙，好抵！記者發現App內還附送多一張6折飲品優惠券，下次可以使用。

店內亦供應一系列甜點有港式菠蘿包、黃油海鹽卷、半熟芝士蛋糕、泡芙等，最平曲奇由$4.9起至$14.9不等。入座前店員指導記者及其他客人下載手機App如何落單，並教客人怎樣使用優惠券，服務態度良好。提一提，App付款方式不提供八達通，只提供Alipay、微信支付或信用卡。