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飲食
2024-12-28 18:40:00

瑞幸咖啡攻港連開5店 記者實試！$15.9金獎精品級咖啡 醒大家攞優惠攻略(附餐牌)

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瑞幸咖啡攻港連開5店 記者實試！$15.9金獎精品級咖啡 醒大家攞優惠攻略(附餐牌)

瑞幸咖啡攻港連開5店 記者實試！$15.9金獎精品級咖啡 醒大家攞優惠攻略(附餐牌)

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國內人氣品牌瑞幸咖啡強勢攻港，今日12月28日分別在旺角、尖沙咀、上環、沙田、將軍澳，霸氣式連開5家分店。記者以客人身份光顧尖沙咀美麗華廣場分店，親身體驗現場直擊。大家要獲取優惠的話，必須首先下載手機App做新會員，即享首杯$15.9優惠！
文、攝：Vera Gee
 

尖沙咀店設有約50個座位。 尖沙咀店頗有空間感。 店舖門口裝置巨形咖啡杯打卡位。 下載手機App做新會員，就可享有首杯$15.9優惠。

App落單咖啡$23.4起


尖沙咀店設有約50個座位，座位不是高背式設計算不上舒適。餐牌飲品提供17款咖啡及4款茶飲，包括國內最熱賣的招牌生椰拿鐵，不過沒有醬香拿鐵。咖啡定價由$39起，大部分為$42，每款咖啡指定一個size(16安士) ；單品耶加雪菲則一律12安士，比國內廿多元一杯的價錢明顯貴。記者發現，透過瑞幸咖啡官方App落單的價錢整體比現場付款的平一截，以餐牌標價$42杯的招牌生椰拿鐵為例，App優惠價只需$25.2杯，最平美式咖啡及拿鐵只是$23.4杯(以上優惠價為12月28日官方App顯示)。
 

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杯套設計精美，融入香港元素。 熱耶加雪菲澳瑞白Flat White 原價$45，App價$36.8，App優惠價$25.2(優惠價為12月28日App顯示) 生椰拿鐵 原價$42，App價$33.8，App優惠價$25.2(優惠價為12月28日App顯示) 店內推薦6大人氣飲品。 品牌是國內唯一連續7年奪得IIAC金獎的連鎖咖啡店。

$15.9歎到$45杯單品咖啡


透過App購買第一杯咖啡即享有$15.9優惠，記者當然選擇原價最貴$45杯、SCA評分80+精品級耶加雪菲Flat White試試。品牌的耶加雪菲豆來自全球知名精品產區埃塞俄比亞單一產區，經過水洗處理及中度烘焙，採用的濃縮咖啡配方在IIAC國際咖啡品嘗大賽中獲得最高榮譽鉑金獎，咖啡帶柑橘風味、堅果餘韻，奶感重口感絲滑。$15.9就可以飲到鉑金獎咖啡，果然超值！

 

記者今日購買2杯咖啡送精美bling bling貼紙1張，送完即止。 購買2杯裝的外賣紙袋設計精美，印上香港元素。 尖沙咀美麗華廣場店隔鄰為Starbucks，擺明挑機！

買第2杯享4.8折優惠


記者同時透過App使用Alipay付款購買第二杯生椰拿鐵，分單付款再可享用4.8折優惠券，折後只需$20.16。今次總共付上$36就飲到兩杯咖啡，開張又送精美bling bling貼紙，好抵！記者發現App內還附送多一張6折飲品優惠券，下次可以使用。

店內亦供應一系列甜點有港式菠蘿包、黃油海鹽卷、半熟芝士蛋糕、泡芙等，最平曲奇由$4.9起至$14.9不等。入座前店員指導記者及其他客人下載手機App如何落單，並教客人怎樣使用優惠券，服務態度良好。提一提，App付款方式不提供八達通，只提供Alipay、微信支付或信用卡。

飲品餐牌 App人氣之選菜單 記者透過App購買2杯咖啡後，獲得4.8折及6折優惠券。

瑞幸咖啡美麗華廣場店
地址：九龍尖沙咀美麗華廣場一期1F-110C號舖

旺角店
地址：旺角彌敦道688號新之城地下G17-19號舖

沙田店
地址：沙田橫壆街2-16號沙田中心3樓30A-C號舖

上環店
地址：上環德輔道中308號地下3號舖

將軍澳店
地址：將軍澳新都城中心2期商場一層1038號舖旁

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