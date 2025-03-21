留港消費｜記者實測 $168日本直送和牛壽喜燒

尖沙咀近日新開了一間主打關西風味的和牛壽喜燒，主打日本直送十勝黑毛和牛，最平$168就可享用精品赤身壽喜燒兼免加一！店舖為吸引食客，更推出多項優惠，當中只要讚好餐廳專頁並打卡上傳到FB或IG，即可獲贈40g赤身和牛或Sapporo生啤！尖沙咀店更供應超罕見部位「牛板腱」，據說一隻牛只有2kg。今次就讓記者為大家實測該店性價比如何！

《壽喜•關西》嚴選來自北海道的十勝黑毛和牛，當地的牛隻以放養方式培育，溫和氣候及清澈水源，令以此混合麥蒿作為飼料的牛隻肉質極為濃郁香甜！加上十勝黑毛和牛的生長速度比其他牛種緩慢，需要更長的時間增加脂肪含量，一般需要飼養約30個月，達到適當的品質和口感，才會運送出售，造就和牛細緻的脂肪分布和入口即化的口感。

實測限量「牛板腱」套餐

當日記者實試牛板腱套餐，按照指示先以牛脂潤鑊，再加入少許自家出品的壽喜燒汁，待温度上升後便可放入油花豐富、肉質細緻的牛板腱。入口肉質細膩滑順，肉味濃郁，記者更形容像是被牛肉擁抱般的滿足。而豐富的配菜、帶洋蔥甜味的壽喜燒汁及蛋味濃厚的蘭王蛋汁，亦巧妙平衡和牛的膩感，令人不知不覺便吃完整個套餐。

總括而話，記者所試的牛板腱套餐只需$218，便已包含A4和牛、前菜、蘭王蛋、主食、野菜盛合及甜品，加上只要「打卡」便可獲贈的40g赤身和牛，整個用餐體驗可謂是十分滿足。若果大家經過尖沙咀或銅鑼灣，不妨一試，支持本港餐飲業。