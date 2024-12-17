米線陣首度聯乘交友平台Friend搭Friend 搞Speed Dating火鍋派對

Speed Dating派對將會安排20男及20女參與，透過小遊戲一齊享用火鍋系列，邊烚邊傾談。兩場派對日子定於12月27日（星期五）米線陣中港城分店，以及12月28日（星期六）米線陣長沙灣廣場分店。餐單提供3款主菜自選1款，有川式麻辣鴨血烤魚鍋、黃酒排骨煮雞鍋或胡椒花甲排骨雞肉米線；每人更包一份小食、甜品及冷熱飲品/特飲，陣容豐富。

單身男女食暖笠笠米線/火鍋都有機會結識新朋友！米線陣首度聯乘交友平台「Friend搭Friend」，於米線陣指定分店舉辦《戀笠笠火鍋一「線」牽》火鍋Speed Dating派對，充當美食紅娘為大家牽紅「線」，齊齊脫單迎接2025年！

米線陣繼去年推出胡椒豬肚花甲湯米線大受歡迎，今年「胡椒花甲米線系列」將強勢回歸，包括「胡椒花甲排骨雞肉米線」及「胡椒花甲豬肚雞肉米線」，滲胡椒微辛的湯底濃香暖胃，加上鮮甜的花甲及嫩滑的雞肉，配搭豐腴有嚼勁的排骨或爽口脆嫩的豬肚，襯幼滑的米線，暖心又飽肚！

晚市限定的「火鍋系列」亦推兩款新鍋物：川式麻辣鴨血烤魚鍋及黃酒排骨煮雞鍋。前者滑嘟嘟的鴨血和煎香的鯰魚吸索了川醬麻辣湯底的刺激惹味；後者濃郁雞湯底混入黃酒，香氣撲鼻，嫩雞及排骨均吸收湯底的鮮香，加上紅棗和杞子夠養生滋補、木耳及豆卜吸收湯汁精華。無論選配滑溜米線、彈牙紅薯粉抑或吸湯的水晶粉，都一樣掛湯惹味。堂食更可以優惠價$20加配3款指定配餸，有仿松葉蟹棒、牛丸、魚蛋、厚切午餐肉等，體貼大眾荷包。

戀笠笠火鍋一「線」牽活動詳情：



第一場

日期：12月27日（星期五）

時間：7:30pm-10:30pm

地點：尖沙咀中港城UG層40A-B號舖米線陣

第二場

日期：12月28日（星期六）

時間：6pm-9pm

地點：長沙灣道833號長沙灣廣場一樓101B號舖B部分米線陣

名額：20男及20女（人數會按實際情況有可能調整）

費用：$280

餐單：主菜（三選一）川式麻辣鴨血烤魚鍋/黃酒排骨煮雞鍋/胡椒花甲排骨雞肉米線

另每位包一份小食、甜品、冷熱飲品/特飲

參加方法：

1.請到 https://forms.gle/6QiBD8NDYpnko1fb6 填寫表格

(曾參加Friend搭Friend活動填表格則不用再填)

2.以表格填寫電話號碼 Whatsapp 5598 0058或wa.me/852 5598 0058

3.請註明性別、年齡、報名場次

4.等待Friend搭Friend回覆