米線陣 x 十字牌鮮牛奶期間限定店 必試花膠雞鮮奶湯米線

米線陣與十字牌首度聯乘，將樂富和大埔米線陣兩間分店變身成期間限定主題聯乘店，特設多個心思打卡位。全線米線陣分店更特推4款十字牌鮮牛奶湯底米線，包括滋潤養顏的花膠雞蟲草花鮮牛奶湯米線，連乳酪甜品及凍飲品都加入牛奶製成，讓大家的視覺及味覺沉浸於牛奶海之中。

樂富及大埔分店勁多打卡位

米線陣樂富廣場及大埔新達廣場分店同時化身「『奶』裏見・十字牌聯乘店」，室內布置鋪天蓋地都是十字牌吉祥物牛牛「奶惜」，勁多心思打卡位。店內整齊堆放着十字奶樽裝牛奶箱，卡位座更化身放大版經典十字奶屋仔盒，加上奶惜在牆身上「倒瀉盒奶」大玩錯視角度打卡，又在鮮奶米線海洋中玩樂，裝飾相當吸睛。



記者實試鮮牛奶湯底米線新品

今次米線陣與十字牌聯乘推出一系列新品，4款鮮牛奶湯底米線包括花膠嫩雞蟲草花、原條䱽魚蟲草花，湯底以雞骨及豬骨等多種材料經過多個小時熬製，再加入十字牌純鮮奶，湯底鮮味得來感覺滋潤滑溜，牛奶味溫和順喉。其中花膠嫩雞蟲草花牛奶湯米線的雞肉有半隻雞分量，花膠也夾到有2條長長、充滿膠質的花膠，$68大大碗算得上足料！另外兩款辣味有麻辣鴨血特盛、麻辣鴨血滑雞鮮牛奶湯米線，均屬小辣級，嗜辣的可要求加辣。鴨血軟滑，配麻辣特別夾。



乳酪甜品奶味突出

除了鹹食，全新鮮牛奶甜品有百香果爆珠乳酪及沖繩黑糖寒天乳酪，牛奶味比想像中突出，十分幼滑入口即融。三款凍特飲亦以鮮牛奶沖調，分別有抹茶紅豆鮮奶、沖繩黑糖寒天鮮奶及

芒果鮮奶，奶底比例多，味道天然。吃畢喝罷胃納真的很飽，記者飽到夜晚都沒有餓感。

米線陣 x 十字牌鮮牛奶聯乘店

地址：九龍橫頭磡樂富廣場1樓1112號舖

地址：大埔南運路9號新達廣場1樓A003號舖

