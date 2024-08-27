熱門搜尋:
國家隊訪港 居屋2024 開學 自助餐優惠 中秋節2024 天璽．天 香港小姐2024 機票優惠 日圓匯率走勢 租盤 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥 iPhone 16
dadblk2 madblk2
返回
飲食
2024-08-27 22:00:00

米線陣 x 十字牌鮮牛奶期間限定店 必試花膠雞鮮奶湯米線

分享：
米線陣全線分店都供應鮮牛奶湯米線。

米線陣全線分店都供應鮮牛奶湯米線。

adblk5

米線陣與十字牌首度聯乘，將樂富和大埔米線陣兩間分店變身成期間限定主題聯乘店，特設多個心思打卡位。全線米線陣分店更特推4款十字牌鮮牛奶湯底米線，包括滋潤養顏的花膠雞蟲草花鮮牛奶湯米線，連乳酪甜品及凍飲品都加入牛奶製成，讓大家的視覺及味覺沉浸於牛奶海之中。

大埔新達廣場「『奶』裏見・十字牌聯乘店」 大埔新達廣場分店打卡位 大埔新達廣場分店的放大版經典十字奶屋仔盒 打卡位

樂富及大埔分店勁多打卡位


米線陣樂富廣場及大埔新達廣場分店同時化身「『奶』裏見・十字牌聯乘店」，室內布置鋪天蓋地都是十字牌吉祥物牛牛「奶惜」，勁多心思打卡位。店內整齊堆放着十字奶樽裝牛奶箱，卡位座更化身放大版經典十字奶屋仔盒，加上奶惜在牆身上「倒瀉盒奶」大玩錯視角度打卡，又在鮮奶米線海洋中玩樂，裝飾相當吸睛。
 

adblk6
記者來了樂富分店實試新品。 樂富分店倒瀉盒奶打卡位 室內布置鋪天蓋地都是十字牌吉祥物牛牛「奶惜」。 樂富廣場 「『奶』裏見・十字牌聯乘店」 樂富分店天花吊飾

記者實試鮮牛奶湯底米線新品


今次米線陣與十字牌聯乘推出一系列新品，4款鮮牛奶湯底米線包括花膠嫩雞蟲草花、原條䱽魚蟲草花，湯底以雞骨及豬骨等多種材料經過多個小時熬製，再加入十字牌純鮮奶，湯底鮮味得來感覺滋潤滑溜，牛奶味溫和順喉。其中花膠嫩雞蟲草花牛奶湯米線的雞肉有半隻雞分量，花膠也夾到有2條長長、充滿膠質的花膠，$68大大碗算得上足料！另外兩款辣味有麻辣鴨血特盛、麻辣鴨血滑雞鮮牛奶湯米線，均屬小辣級，嗜辣的可要求加辣。鴨血軟滑，配麻辣特別夾。
 

花膠嫩雞蟲草花鮮牛奶湯米線$68 原條䱽魚蟲草花鮮牛奶湯米線$78 牛奶味鮮明，湯底有滋潤感。 米線放久了易腍，所以別掛著打卡，宜快點吃。 麻辣鴨血特盛鮮牛奶湯米線$58

乳酪甜品奶味突出


除了鹹食，全新鮮牛奶甜品有百香果爆珠乳酪及沖繩黑糖寒天乳酪，牛奶味比想像中突出，十分幼滑入口即融。三款凍特飲亦以鮮牛奶沖調，分別有抹茶紅豆鮮奶、沖繩黑糖寒天鮮奶及
芒果鮮奶，奶底比例多，味道天然。吃畢喝罷胃納真的很飽，記者飽到夜晚都沒有餓感。 

百香果爆珠乳酪、沖繩黑糖寒天乳酪 (加配價$15) 沖繩黑糖寒天鮮奶、芒果鮮奶、抹茶紅豆鮮奶(跟餐加$6)

米線陣 x 十字牌鮮牛奶聯乘店


地址：九龍橫頭磡樂富廣場1樓1112號舖
地址：大埔南運路9號新達廣場1樓A003號舖
 

amJetso送香港迪士尼樂園成人一日門票  ⬇️⬇️立即開APP參加⬇️⬇️

 
 