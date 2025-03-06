米芝蓮2025必比登名單揭曉 10間食店新入選 香蕉仔/阿鴻小吃/強記美食 即睇餐廳詳情！

一年一度的《香港澳門米芝蓮指南 2025》必比登推介名單出爐 ！今年共有77間港澳店家入選必比登推介名單，香港及澳門分別佔66間及11間，當中合共有10間食店新入選，包括不少本地人氣食店，例如以香蕉煎餅打響名堂的香蕉仔、主打傳統潮州菜的阿鴻小吃、街坊口碑名店強記美食等等，下文即睇完整名單！

2025米芝蓮必比登 10間食店新入選

米芝蓮2025必比登｜ Art & Taste

Art & Taste 大有來頭，由人氣台菜「吃什麼」其中一位老闆學原班廚房團隊共同打造，菜單上除了經典的牛肉麵、滷肉飯和蛋餅外，還有各式各樣的台灣小吃。特別推薦他們的外省牛肉麵，湯頭香濃，麵條彈牙，咬勁滿分！建議選擇半筋半肉的組合，筋的部分軟腍入味，肉的部分則散發著濃郁的肉香，簡直是絕配！

Art & Taste

地址：中環雲咸街75-77號嘉兆商業大廈地下A號舖

米芝蓮2025必比登｜ 香蕉仔

香蕉仔自2019年開店後一直大受歡迎，招牌是香蕉煎餅，吸引不少食客大排長龍。2024年選址重開，繼續為食客們獻上多款備受追捧的煎餅口味。其中必試豬肉鬆配馬蘇里拉起司的組合，現點現做，外皮煎得金黃酥脆，內餡味道豐富！



香蕉仔

地址：元朗鳳攸北街5-7號順豐大廈地下18號舖

米芝蓮2025必比登｜ 潮家宴

潮家宴初為商會會所，後改為私房菜餐廳，菜單涵蓋多款潮州名菜，既可單點，也設有多種套餐。菜式全都高水準，滷水獅頭鵝採用潮汕地區的鵝，散發着迷人滷香，粉糯香膄的鵝肝也值得一試。鹹菜胡椒豬肚湯是店內招牌，乳白的湯水帶有辛香和酸香，火候十足。除了每日推介的新鮮海產，也有鮑魚、花膠等乾貨，須於訂座時預留。

潮家宴

地址：上環德輔道中287-291號長達大廈8樓

米芝蓮2025必比登｜ 暖心芝作（太子）

暖心芝作（太子）以石磨即場將黑芝麻研磨成糊，再製作成芝麻糊、雪糕、流心布甸、黑芝麻豆漿等甜品和小吃。其中黑芝麻菲林卷口感軟糯、香氣濃郁，十分推薦。

暖心芝作（太子）

地址：太子汝州街23號地下B號舖

米芝蓮2025必比登｜ 阿鴻小吃

阿鴻小吃早於由創辦人黎偉鴻—人稱鴻師傅創立，後搬遷銅鑼灣現址。菜單以傳統潮州菜為主，打冷、鹵水等等。這裡的白鹵水調味較少鹽糖，著重食材本身的味道。其中鵝片肉香濃郁，脂肪較薄，值得一試。阿鴻炒飯是招牌菜之一，上桌時鑊氣十足，鵝肉、XO 醬、櫻花蝦等帶來豐富口感。

阿鴻小吃

地址：香港銅鑼灣謝斐道535號Tower 535地庫B01號舖