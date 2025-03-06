米芝蓮2025必比登名單揭曉 10間食店新入選 香蕉仔/阿鴻小吃/強記美食 即睇餐廳詳情！

一年一度的《香港澳門米芝蓮指南 2025》必比登推介名單出爐 ！今年共有77間港澳店家入選必比登推介名單，香港及澳門分別佔66間及11間，當中合共有10間食店新入選，包括不少本地人氣食店，例如以香蕉煎餅打響名堂的香蕉仔、主打傳統潮州菜的阿鴻小吃、街坊口碑名店強記美食等等，下文即睇完整名單！
2025米芝蓮必比登 10間食店新入選
米芝蓮2025必比登｜Art & Taste
Art & Taste 大有來頭，由人氣台菜「吃什麼」其中一位老闆學原班廚房團隊共同打造，菜單上除了經典的牛肉麵、滷肉飯和蛋餅外，還有各式各樣的台灣小吃。特別推薦他們的外省牛肉麵，湯頭香濃，麵條彈牙，咬勁滿分！建議選擇半筋半肉的組合，筋的部分軟腍入味，肉的部分則散發著濃郁的肉香，簡直是絕配！
Art & Taste
地址：中環雲咸街75-77號嘉兆商業大廈地下A號舖
米芝蓮2025必比登｜香蕉仔
香蕉仔自2019年開店後一直大受歡迎，招牌是香蕉煎餅，吸引不少食客大排長龍。2024年選址重開，繼續為食客們獻上多款備受追捧的煎餅口味。其中必試豬肉鬆配馬蘇里拉起司的組合，現點現做，外皮煎得金黃酥脆，內餡味道豐富！
香蕉仔
地址：元朗鳳攸北街5-7號順豐大廈地下18號舖
米芝蓮2025必比登｜潮家宴
潮家宴初為商會會所，後改為私房菜餐廳，菜單涵蓋多款潮州名菜，既可單點，也設有多種套餐。菜式全都高水準，滷水獅頭鵝採用潮汕地區的鵝，散發着迷人滷香，粉糯香膄的鵝肝也值得一試。鹹菜胡椒豬肚湯是店內招牌，乳白的湯水帶有辛香和酸香，火候十足。除了每日推介的新鮮海產，也有鮑魚、花膠等乾貨，須於訂座時預留。
潮家宴
地址：上環德輔道中287-291號長達大廈8樓
米芝蓮2025必比登｜暖心芝作（太子）
暖心芝作（太子）以石磨即場將黑芝麻研磨成糊，再製作成芝麻糊、雪糕、流心布甸、黑芝麻豆漿等甜品和小吃。其中黑芝麻菲林卷口感軟糯、香氣濃郁，十分推薦。
暖心芝作（太子）
地址：太子汝州街23號地下B號舖
米芝蓮2025必比登｜阿鴻小吃
阿鴻小吃早於由創辦人黎偉鴻—人稱鴻師傅創立，後搬遷銅鑼灣現址。菜單以傳統潮州菜為主，打冷、鹵水等等。這裡的白鹵水調味較少鹽糖，著重食材本身的味道。其中鵝片肉香濃郁，脂肪較薄，值得一試。阿鴻炒飯是招牌菜之一，上桌時鑊氣十足，鵝肉、XO 醬、櫻花蝦等帶來豐富口感。
阿鴻小吃
地址：香港銅鑼灣謝斐道535號Tower 535地庫B01號舖
米芝蓮2025必比登｜Juno
另外地中海餐廳Juno亦是首次入選，餐廳由曾在世界各地工作的巴塞隆拿主廚 Jordi Vallés Claverol 主理，南法風味炭烤鱸魚的火候及調味得宜，皮脆肉嫩，是此店招牌菜。自製的迷迭香意大利麵包鬆鬆軟軟，與炭烤甜椒等小吃是絕配。
Juno
地址：上環永樂街88號地舖
米芝蓮2025必比登｜強記美食
強記美食是不少灣仔街坊的飯堂，店舖由路邊攤起家，招牌臘味糯米飯遠近馳名，粒粒分明的糯米油潤而有彈性，配搭的膶腸鴨肝味道濃郁，十分惹味，推介選擇鴛鴦腸，同時品嚐兩種風味。另外，煎蝦米腸粉、花生旺菜豬骨粥等小食都是必食！
強記美食
地址：灣仔駱克道382號莊士企業大廈地下
米芝蓮2025必比登｜Lulu Baobao
Lulu Baobao 提供數款拉麵、點心和小菜，並設有套餐選擇。推薦「溫柔」蔥油拌麵，手工製麵條充滿嚼勁，配上恰到好處的蔥油，香氣十足。招牌小籠包手工精緻，內餡飽滿多汁，同樣值得一試。
Lulu Baobao
地址：黃竹坑黃竹坑道43號都會中心2座1樓102號舖
米芝蓮2025必比登｜泰排檔
泰排檔的店內裝潢簡樸，充滿大排檔氣息，菜單提供地道的泰國街頭美食，包括船麵、炒河和小吃。推薦醉貓炒河，麵條帶焦香，鹹辣中透著微甜，雞蛋和打拋葉的香氣撲鼻，層次豐富。和牛船麵依照傳統在豬骨湯底加入豬紅，再以熱湯將和牛稍為燙熟，為經典麵食增添不一樣的風味。
泰排檔
地址：佐敦文苑街24號地舖
米芝蓮2025必比登｜印象派
印象派的主廚來自南印度，曾在澳門知名印度餐廳從廚十餘年，累積豐富經驗。餐室小巧而充滿異國風情，掛有代表印度不同城市的畫作，呼應這裏供應的南北印度美食。午市提供的塔利 套餐包含麵包或米飯、咖喱、泡菜、酸奶和甜點，並設蔬菜、肉類、海鮮和廚師每日驚喜等選項。晚市提供單點菜單，以及精緻的十道菜嘗味套餐。
印象派
地址：澳門皇朝布魯塞爾街59號富達花園地下