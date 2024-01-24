糖水食譜｜紅棗薑茶、冰糖銀耳焗雪梨、紅豆薏米水等 冬天補身養生必備

冬天天氣寒冷而且乾燥，容易有咳嗽、體寒等問題，因此特別需要養生糖水來滋潤補身。以下就教大家小吊梨湯、紅糖紅棗薑茶、蘋果枸杞糖水、冰糖銀耳焗雪梨、紅豆薏米水共5款養生糖水食譜，製作方法都十分簡單，放假的時候不妨製作給自己或家人食用吧，享受一個暖暖的甜品吧！
糖水食譜｜小吊梨湯
冬天的養生糖水總少不了雪梨的出現，而小吊梨湯除了有雪梨外，亦加入話梅、銀耳等滋補潤肺的食材，最適合改善冬天突然降温時伴隨的咳嗽症狀，既可潤肺止咳，又能生津止渴，而且製作方法簡單，有空時不妨製作吧！
小吊梨湯材料：雪梨 1個、銀耳 2個、話梅 3粒、枸杞 適量、冰糖 適量
小吊梨湯做法：
1.雪梨洗淨後削皮，梨肉切成小塊，梨肉和梨皮備用。
2.銀耳用清水泡發半小時，然後用手撕成小塊。
3.煲中加入銀耳和2/3清水煮滾後轉小火煮20分鐘。
4.加入梨肉、梨皮繼續用小火煮20分鐘，把梨皮撈出。
5.放入話梅、枸杞、冰糖，再煮20分鐘即可。
糖水食譜｜紅糖紅棗薑茶
當月經來時遇上天氣寒冷，對於本來便體寒的女性來說，簡直是雙重打擊！而紅糖紅棗薑茶就有補血暖身的作用，能夠改善宮寒，同時可以舒緩疼痛的問題。
紅糖紅棗薑茶材料：古方紅糖2塊、紅棗3顆、薑片 3塊
紅糖紅棗薑茶做法：洗乾淨的紅棗和薑片加入鍋中，加入適量涼水，大火煮開轉小火煮5分鐘，加入古方紅糖，煮融化盛出就能喝啦！
糖水食譜｜蘋果枸杞糖水
「一日一蘋果，醫生遠離我」的說法雖然是老生常談，但蘋果確實含有豐富的營養價值，利用煮蘋果的方式，可以充分發揮將蘋果的營養成份：既能消炎抗菌，清熱去火，又可調理腸胃，潤燥美膚，含有多種對身體健康的功效。不過切記熬煮太久，令蘋果的營養喪失。
蘋果枸杞糖水材料：蘋果 1個、枸杞 適量、紅棗 適量、生薑 兩片、紅糖 適量、冰糖 適量
蘋果枸杞糖水做法：
1.蘋果洗淨，去皮切片備用。
2.鍋裡倒水，水滾後放入冰糖、紅糖和紅棗，攪拌後煮3-5分鐘左右。
3.放入其它食材，再煮10分鐘即可食用。
糖水食譜｜冰糖銀耳焗雪梨
秋冬屬於雪梨季，除了將雪梨切細熬煮製成糖水外，還可以原個製成甜品，可以保持整個雪梨的水份和甜度。冰糖銀耳焗雪梨雖然是甜品，但卻有止咳平喘，養顏護膚的作用，因此特別推薦女性們食用。
冰糖銀耳焗雪梨材料：雪梨 1個、銀耳 1個、枸杞 適量、乾桂圓 4-5粒、冰糖 3粒
冰糖銀耳焗雪梨做法：
1. 銀耳用清水泡發半小時，然後用手撕成小塊。
2.雪梨切掉頂部，用匙羹挖出梨肉。
3.去掉梨核， 剩下的梨肉切成小塊，放回梨中。
4.梨裡放入銀耳、桂圓、枸杞和冰糖，倒入一點飲用水，蓋上梨子蓋。
5.梨子用錫紙包好，預熱焗爐，以200度焗50分鐘即可。
糖水食譜｜紅豆薏米水
冬天天氣寒冷，難免喜歡躲在被窩中，甚少郁動身體，令身體的濕氣積聚。這時候只需簡單用兩款材料—薏米和赤小豆，熬煮成紅豆薏米水，能夠祛濕利水，幫助排走身體毒素，有空時熬煮當水喝即可！
紅豆薏米水材料：赤小豆 25g、薏米 25g、清水 600mL
紅豆薏米水做法：
1.薏米和赤小豆洗淨，用水浸過夜（12小時以上）。
2.浸好的薏米和赤小豆再清洗一遍，倒入鍋中。
3.加水以中火煮滾，轉小火煮20分鐘左右，直至薏米和赤小豆熟透即可。