糖水食譜｜紅棗薑茶、冰糖銀耳焗雪梨、紅豆薏米水等 冬天補身養生必備

冬天天氣寒冷而且乾燥，容易有咳嗽、體寒等問題，因此特別需要養生糖水來滋潤補身。以下就教大家小吊梨湯、紅糖紅棗薑茶、蘋果枸杞糖水、冰糖銀耳焗雪梨、紅豆薏米水共5款養生糖水食譜，製作方法都十分簡單，放假的時候不妨製作給自己或家人食用吧，享受一個暖暖的甜品吧！

糖水食譜｜小吊梨湯 冬天的養生糖水總少不了雪梨的出現，而小吊梨湯除了有雪梨外，亦加入話梅、銀耳等滋補潤肺的食材，最適合改善冬天突然降温時伴隨的咳嗽症狀，既可潤肺止咳，又能生津止渴，而且製作方法簡單，有空時不妨製作吧！ 小吊梨湯材料：雪梨 1個、銀耳 2個、話梅 3粒、枸杞 適量、冰糖 適量 小吊梨湯做法：

1.雪梨洗淨後削皮，梨肉切成小塊，梨肉和梨皮備用。

2.銀耳用清水泡發半小時，然後用手撕成小塊。

3.煲中加入銀耳和2/3清水煮滾後轉小火煮20分鐘。

4.加入梨肉、梨皮繼續用小火煮20分鐘，把梨皮撈出。

5.放入話梅、枸杞、冰糖，再煮20分鐘即可。

糖水食譜｜紅糖紅棗薑茶 當月經來時遇上天氣寒冷，對於本來便體寒的女性來說，簡直是雙重打擊！而紅糖紅棗薑茶就有補血暖身的作用，能夠改善宮寒，同時可以舒緩疼痛的問題。 紅糖紅棗薑茶材料：古方紅糖2塊、紅棗3顆、薑片 3塊 紅糖紅棗薑茶做法：洗乾淨的紅棗和薑片加入鍋中，加入適量涼水，大火煮開轉小火煮5分鐘，加入古方紅糖，煮融化盛出就能喝啦！

糖水食譜｜蘋果枸杞糖水 「一日一蘋果，醫生遠離我」的說法雖然是老生常談，但蘋果確實含有豐富的營養價值，利用煮蘋果的方式，可以充分發揮將蘋果的營養成份：既能消炎抗菌，清熱去火，又可調理腸胃，潤燥美膚，含有多種對身體健康的功效。不過切記熬煮太久，令蘋果的營養喪失。 蘋果枸杞糖水材料：蘋果 1個、枸杞 適量、紅棗 適量、生薑 兩片、紅糖 適量、冰糖 適量 蘋果枸杞糖水做法：

1.蘋果洗淨，去皮切片備用。

2.鍋裡倒水，水滾後放入冰糖、紅糖和紅棗，攪拌後煮3-5分鐘左右。

3.放入其它食材，再煮10分鐘即可食用。

糖水食譜｜冰糖銀耳焗雪梨 秋冬屬於雪梨季，除了將雪梨切細熬煮製成糖水外，還可以原個製成甜品，可以保持整個雪梨的水份和甜度。冰糖銀耳焗雪梨雖然是甜品，但卻有止咳平喘，養顏護膚的作用，因此特別推薦女性們食用。 冰糖銀耳焗雪梨材料：雪梨 1個、銀耳 1個、枸杞 適量、乾桂圓 4-5粒、冰糖 3粒 冰糖銀耳焗雪梨做法：

1. 銀耳用清水泡發半小時，然後用手撕成小塊。

2.雪梨切掉頂部，用匙羹挖出梨肉。

3.去掉梨核， 剩下的梨肉切成小塊，放回梨中。

4.梨裡放入銀耳、桂圓、枸杞和冰糖，倒入一點飲用水，蓋上梨子蓋。

5.梨子用錫紙包好，預熱焗爐，以200度焗50分鐘即可。