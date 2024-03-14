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飲食
2024-03-14 17:09:00

紅館美食｜蒙麵、米氣、蒙麵等紅磡食店 睇演唱會前必試！

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紅館美食｜蒙麵、米氣、蒙麵等紅磡食店 睇演唱會前必試！

紅館美食｜蒙麵、米氣、蒙麵等紅磡食店 睇演唱會前必試！

香港體育館又稱紅磡體育館， 簡稱紅館，是不少大型活動如演唱會及香港羽毛球賽的舉行場地。入場前，當然要好好醫肚。以下為大家整理紅館附近餐廳，有齊蒙麵、米氣、蒙麵等多款紅磡人氣美食店，記住要bookmark，食飽再入紅館尖叫！

紅館周邊美食推介｜蒙麵

「蒙麵」為紅磡超人氣車仔麵店，經常都大排長龍，老闆更以串嘴而聞名。一定要試招牌蕃茄薯仔湯底，有滿滿的番茄蓉及薯仔，足料香濃，不少網民都大讚有家的感覺。配料方面，一定要點新鮮花甲！份量多亦非常新鮮，更不會吃到有沙。溏心滷蛋以鴨蛋製成，蛋味香濃又不會太鹹。網民亦推薦蜜汁叉燒串，即叫即燒保證熱辣辣。濃濃炭烤香的半肥瘦叉燒，再配上香甜蜜汁，值得一試！

蒙麵地址：紅磡差館里9-15號協輝大廈地下1號鋪
蒙麵電話：2363 8166
蒙麵營業時間：13:00-21:30
蒙麵與紅館距離：步行約17分鐘

蕃茄薯仔湯底足料香濃。(Facebook @Meowuuu Foodie x Traveler) 招牌蕃茄薯仔湯底配上新鮮花甲。(Facebook @蒙麵) 招牌蕃茄薯仔湯底配上新鮮花甲。(Facebook @蒙麵) 溏心滷蛋亦是必點配料之一。(Facebook @蒙麵) 連許廷鏗也是坐上客。(Facebook @蒙麵)

紅館周邊美食推介｜原作養生湯米線

身為米線控的你，除了連鎖店之外，一定不能錯過「原作養生湯米線」。店內主打養生湯，以超過14種材料熬製8小時而成，無味精之餘更非常滋補。必食蟲草花膠雞湯米線，湯底加入蟲草花、花膠及杞子，更有足料嫩滑的雞件，絕對真材實料。另外亦有招牌海龍皇湯，選用新鮮蝦、蝦子、花蛤、龍蝦等材料熬製6小時而成。配上陽春麵可以把龍蝦湯的全部精華掛在麵上。每日只限賣50碗。

原作養生湯米線地址：紅磡必嘉街120號黃埔花園三期翠楊苑地下34號舖
原作養生湯米線電話：2865 0022
原作養生湯米線營業時間：11:00-23:00
原作養生湯米線與紅館距離：步行約15分鐘

原作養生湯米線主打無味精養生湯。(Facebook @originnoodlehk) 川芎白芷魚頭湯 (Facebook @originnoodlehk) 蟲草花膠雞湯 (Facebook @originnoodlehk) 招牌海龍皇湯選用新鮮蝦、蝦子、花蛤、龍蝦等材料熬製6小時而成。(Facebook @originnoodlehk) 招牌海龍皇湯選用新鮮蝦、蝦子、花蛤、龍蝦等材料熬製6小時而成。(instagram @potandlid.eat_)

紅館周邊美食推介｜勇記海南雞

受「海南雞關注組」大推的勇記海南雞，由前君悅酒店廚師主理，限售180隻雞，因此吸引大量食客幕名而來，每日都大排長龍。海南雞全部已去骨，口感皮爽肉嫩。每粒飯粒都佈滿雞油，粒粒分明又不會太過油膩。招牌套餐($55)包海南雞、油飯及足料椰子雞湯。不過店舖每天只營業6小時，大家記住把握時間排隊朝聖！

勇記海南雞地址：紅磡馬頭圍道23-35H號隆基大樓地下29L號舖
勇記海南雞電話：5500 4522
勇記海南雞營業時間：14:00-20:00 (逢星期日休息)
勇記海南雞與紅館距離：步行約21分鐘

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勇記海南雞受「海南雞關注組」大推。(Instagram @yungkee_hainan_chicken) 海南雞皮爽肉嫩。(Instagram @foodie_diary_van) 每天限售180隻。(Instagram @yungkee_hainan_chicken) 招牌套餐($55)包海南雞、油飯及足料椰子雞湯。(Instagram @pigheadxx) 招牌套餐($55)包海南雞、油飯及足料椰子雞湯。(Instagram @yungkee_hainan_chicken)

紅館周邊美食推介｜米氣

售賣日式家庭料理，店內的裝修及擺設已經非常打卡able！主打日式一汁多菜，飯、冷熱小菜、飲品及甜品都可以自由配搭。米飯選用日本國產米，有醬油蛋、明太子、醬油金菇等選擇。主菜推薦月見博多地雞團丸子及紅酒汁煮牛肋條，兩個都送飯一流！

米氣地址：紅磡黃埔天地百寶坊(3)地下G32號舖
米氣電話：3543 1101
米氣營業時間：12:00 - 22:00
米氣與紅館距離：步行約17分鐘

主打日式一汁多菜，自選飯、冷熱小菜、飲品及甜品。(Instagram @maiheihk) 主打日式一汁多菜，自選飯、冷熱小菜、飲品及甜品。(Instagram @ eathappilyhk) 月見博多地雞團丸子(Instagram @_foodcrazee_) 米飯選用日本國產米，可選明太子飯。(Instagram @maiheihk) 下午茶亦有飯糰。(Instagram @maiheihk)

紅館周邊美食推介｜Tanuki Coffee

193@ERROR開設咖啡店Tanuki Cafe，主打不同精品咖啡及特飲，想一次過試勻多款咖啡，可選擇Tanuki Tasting Set，店員會因應季節，而挑選3款不同咖啡豆沖調。小食方面，Egg Sando可選擇小龍蝦沙律、照燒牛肉等配料。必食挪威brunost芝士croffle，每日限量發售。想在演唱會前打卡兼休息就最適合不過！

Tanuki Coffee地址：土瓜灣馬頭圍道63號啟岸地下18號地舖
Tanuki Coffee營業時間：11:00-21:00
Tanuki Coffee與紅館距離：步行約26分鐘

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Tanuki Café有不同精品咖啡及特飲。(Instagram @tanukicoffeehk) Tanuki Café有不同精品咖啡及特飲。(Instagram @tanukicoffeehk) 必食挪威brunost芝士croffle。(Instagram @tanukicoffeehk) Egg Sando (Instagram @tanukicoffeehk) 亦有Bagel可供選擇。(Instagram @tanukicoffeehk)

紅館周邊美食推介｜Sweet Craft

夏日熱辣辣，一行出街就焫焫焫焫焫焫著，當然要吃刨冰消暑解渴！Sweet Craft主打刨冰及雪糕，其中以招牌粉雪冰最為出名，牛奶粉雪冰配上芝士奶蓋、焦糖脆脆、焦糖爆谷，還加入焦糖醬及雞蛋布甸，一杯已經可以吃到多種層次。另有果蜜白桃粉雪冰及椰糖鳳梨粉雪冰可供選擇。更有黑芝麻雪糕，雪糕質感與Gelato非常相似，加上底下的米通脆脆，口感豐富。

Sweet Craft地址：紅磡黃埔天地百寶坊(3)地下G33號舖
Sweet Craft電話：3543 1101
Sweet Craft營業時間：13:00-22:00
Sweet Craft與紅館距離：步行約15分鐘

果蜜白桃粉雪冰 (Instagram @sweetcrafthkg) 紅豆抹茶粉雪冰 (Instagram @sweetcrafthkg) 以招牌焦糖海鹽粉雪冰最為出名。(Instagram @sweetcrafthkg) 必食黑芝麻雪糕 (Instagram @hknom) 牛奶粉雪冰加上不同配料，一次過可吃到不同層次！(Instagram @cafehoppingwithmydog)
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