網上熱話｜人氣網店出迷湯煲蛋糕諷刺何伯何太 網民笑稱「靚抽」、「何太迷魂藥來了」

IG擁有8.6萬粉絲的人氣蛋糕網店Miss Marble，向來走創意大膽路線，繼去年特創白切雞蛋糕，以及曾為Ivy@COLLAR設計代言M巾包裝立體蛋糕後，最近又激創用不鏽綱煲製「迷魂湯蛋糕」，大受網民關注。
店主表示其靈感源自何伯何太，其中最抵死之處可以從蛋糕內抽錢出來，滿滿暗示意味，獲網民大讚「靚抽」、「何太迷魂藥來了」，紛紛留言追問蛋糕價錢。
此外，店主亦有不少玩味系列蛋糕，其中新推懷舊中國風「痰罐蛋糕」，大受網民關注，惟意見兩極。有部分網民覺得痰罐好搞笑，但亦有網民表示反胃。另分別有Ｑ版馬桶、鮮花插牛糞蛋糕等蛋糕，便便像真度極高，挑戰大家食慾；便便是用糖製成，可安心進食。據知不少客人送給玩得朋友仔，或整蠱朋友。
而店內蛋糕款式不乏甜蜜浪漫版本，最受情侶歡迎首推「錫錫蛋糕」，蛋糕綴上多個心心圖案，面層放了情侶單頭照片的字條，拉開字條二人變成頭貼頭嘴對嘴，展示表白字句，很有心思。
該店主打低糖戚風蛋糕配上澎湃流心吉士醬，有多達11款口味供客人自選，如比利時72%特濃朱古力、伯爵茶、抹茶牛奶、港式檸檬茶、粒粒芒果、海鹽芝士奶蓋等。
Miss Marble
網店:[email protected]
查詢電話:55775038
門市地址:荔枝角青山道682號潮流工貿中心1805室
備註:蛋糕專人送上門約$100，地區不包括離島及偏遠地區。