網上熱話｜人氣網店出迷湯煲蛋糕諷刺何伯何太 網民笑稱「靚抽」、「何太迷魂藥來了」

IG擁有8.6萬粉絲的人氣蛋糕網店Miss Marble，向來走創意大膽路線，繼去年特創白切雞蛋糕，以及曾為Ivy@COLLAR設計代言M巾包裝立體蛋糕後，最近又激創用不鏽綱煲製「迷魂湯蛋糕」，大受網民關注。

店主表示其靈感源自何伯何太，其中最抵死之處可以從蛋糕內抽錢出來，滿滿暗示意味，獲網民大讚「靚抽」、「何太迷魂藥來了」，紛紛留言追問蛋糕價錢。