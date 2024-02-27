網上熱話｜港女長發街市買點心 雞扎內驚見1物 網民笑爆：現金回贈

港女長發街市買點心 雞扎內驚見1物 網民笑爆：現金回贈

幫襯食肆往往最驚被「加料」，只因食落肚的東西都希望有保障，甚至有人因為想避免被加料，因而面對落錯單、嚟錯餐等問題亦決定啞忍，生怕餐點被人「吐口水」。早前，一位港女就在社交平台上發文，直指自己在青衣一個街市買點心外賣後，驚見雞扎內竟然藏有1物，令她不禁懷疑背後原因外，亦引來大批網民爆笑討論。

港女長發街市買點心 雞扎內驚見1物 相信不少人都有過不快的外賣經驗，輕則漏單，重則送錯食物等，如果堂食都仍然有得追討，外賣到家後要再次回到餐廳實在太費時間，因此大部分人都只會默默忍受就算。早前，一位港女就在社交平台上發文，劈頭直指自己幫襯了青衣長發街市內一間點心店，惟當她在家開始進食時，竟驚覺雞扎內除了雞肉、芋頭、冬菇等正常配料，更包有一個完整的5元硬幣！

發文曲線抱怨 競猜事發經過 事主即時將暗藏5蚊的雞扎影相並與一眾網民分享，更主動競猜事發經過，質問究竟「咩情況下跌落去」，只因雞扎在包好後尚要入爐蒸，經過多重工序下仍然包到實一實，的確十分耐人尋味，而事主亦笑稱該5元硬幣早已「蒸到熟晒」。在她所發布的照片中，可見5元硬幣上仍留有芋頭的痕跡，相信點心師傅當初將它們包得好實，有網民更大讚師傅「手藝無得彈」。