生日蛋糕食貓屎太激進吧？早前著名朱古力甜品名師古嘉俊Jeffery Koo在網上平台分享，提及一位貓奴客人要求訂製貓砂蛋糕，為求逼真，他特別「加料」放上以朱古力特製的貓屎，引來網民熱烈迴響，紛紛回應神還原，太像真了！

用薄荷朱古力忌廉蛋糕製成

早年曾在國際朱古力大師賽中奪得冠軍的甜品名廚Jeffery Koo，擅長用法國Weiss朱古力製作朱古力蛋糕及甜品。幾年前移居英國後，經營A Little Sweet甜品店，不時回港開班教授製作朱古力。早前Chef Koo在facebook公開提到接了一個貓砂生日蛋糕的訂單，上載了幾張他創作的玩味貓砂盤蛋糕相片，笑說:「愛人對你幾好，知你平時都執唔夠貓屎，連生日都要執貓屎。」他透露蛋糕其實是薄荷朱古力忌廉蛋糕，貓砂也是用朱古力弄碎製成，為了增強玩味效果，他特意放上幾條用朱古力製成的貓屎。

由於視覺效果太逼真，網民紛紛留言回應：「重口味」、「朱古力味嘅屎，同屎味嘅朱古力點揀？」、「非常欣賞你嘅作品同幽默」、「可以拍條片睇下你點放入口嗎？」、「貓貓會唔會搞錯，上去便便？」亦有網民笑稱：「俾錢食屎」、「真係食唔落，太似，有裂紋」、「好難接受生日叫人食屎」。