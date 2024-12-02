網上熱話｜西環源記甜品天后重開 馳名桑寄生蛋茶賣$40 增設多款小食

始創於1855年、有169年歷史的西環源記甜品專家，自前年結業，剛剛於11月29日選址天后永興街重新開業。現在由第四代傳承。新店依然主打傳統糖水，包括招牌蓮子桑寄生蛋茶以及雞蛋糕，吸引不少人捧場。



以前西環店年代桑寄生雞蛋茶賣$35，新店陳年桑寄生茶定價$32，加雞蛋需另加$8，即合共$40，價錢比以前貴$5。沒變的是依然用黃色萬壽懷舊碗及不鏽鋼托架盛載。新餐牌仍舊提供合桃露、芝麻糊、杏仁糊、紅/綠豆沙等糖水，增多了番薯糖水，少了燉蛋，並增多小食選擇，有炸油糍、煎蘿蔔糕、鮮蝦腐皮卷、脆皮番薯、混醬腸粉、魚蓉燒賣、香辣咖喱魚蛋豬皮。



新店消息經網民廣傳，引來一班西環網民街坊熱議：

「點解唔喺西環開番？」

「佢估西友唔會幫襯？」

「當年小食只有得一樣，就係雞蛋糕」

「雞蛋糕當初未搬時都難食咗好多，以前細個成日食，已經變晒質。」

「如果態度同質素有改善嘅，都可以嘅。」

「以前在皇后大道西時（冬天有臘味糯米飯） 應該好多人未食過！」

「炸油滋呢啲嘢賣到飯盒嘅價錢..」

「90年代前大排長龍，千禧年代後味道急轉直下。」

「70、80年代就真係真材實料，手磨所以先咁貴都值，之後越來越難食，又貴又唔係果回事，結業不可惜，重開都無興趣去。」 源記甜品小食

天后永興街2A-2E號美城花園大廈地下B號舖

電話：2116 3477

營業時間：2pm-11pm（星期二休息）