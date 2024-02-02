美斯最愛馬黛茶 落機依然杯不離手 原來有五大功效

阿根廷球王美斯(Lionel Messi)事隔10年再次訪港友賽，隨美職球隊國際邁阿密（Inter Miami）與港超聯選手隊(港聯)較量。球隊今日（2日）下午坐私人飛機抵達香港，包括美斯在內的國際邁亞密職球員，從沙特阿拉伯乘坐私人飛機，在下午抵達香港國際機場。機管局在停機坪為球隊進行接待儀式，期間見到美斯手持着馬黛茶杯及暖水壺落機。就算是不算細心的球迷也一定能夠發現，美斯日常生活中經常杯不離手，但他杯中的不是酒而是馬黛茶。這名阿根廷球星日常起居、出行和消遣都會馬黛茶不離手，甚至曾被拍到於夜總會消遣亦是飲馬黛茶。不過，到底什麼是馬黛茶?

馬黛茶有助調理身體 瑪黛茶是一種傳統的南美洲草本茶，由巴拉圭冬青的乾燥葉子浸泡製成，主要流行於阿根廷、烏拉圭、巴拉圭和巴西等國家，並逐漸擴散到全球​​。 馬黛茶功效: 增強體力與提升精神：馬黛茶含有適量的咖啡因，能夠提升精神和增加體力，但相比咖啡來說，其刺激效果更為溫和，不易造成咖啡因的副作用，如心悸或失眠。 促進消化：馬黛茶具有幫助消化、舒緩胃部不適的作用，對於促進腸胃健康十分有益。 抗氧化與增強免疫系統：馬黛茶富含抗氧化物質，如維生素C、維生素E和多酚等，這些成分有助於抵抗自由基的損害，增強身體的免疫力。 心血管健康：瑪黛茶含綠原酸(Chlorogenic acids)成份，有助降低壞膽固醇，保護心血管系統的健康。 減重與控制體重：馬黛茶中的綠原酸可以幫助提升新陳代謝率，有利於體重控制和減肥。 總括來說，一些心血管病病患飲用馬黛茶可以舒緩病情，而運動員則可飲用馬黛茶以調理身體，排走體內的毒。難怪美斯那麼愛喝馬黛茶。

家庭聚會、國家隊活動、夜蒲期間飲馬黛茶 除此之外，他亦多次於家庭聚會、阿根廷國家隊活動、甚至夜蒲期間被拍得飲馬黛茶照片。 2019年，美斯在社交媒體上分享了他與隊友一起享用馬黛茶的照片，展現了這種茶在他生活中的重要地位​​，亦透露出許多阿根廷國家隊的球員也是馬黛茶的忠實愛好者​​ 甚至在2022年卡塔爾世界盃，美斯率領阿根廷於決賽擊敗法國，拿下職業生涯唯一未贏過的世界盃，美斯的慶祝活動亦離不開馬黛茶。