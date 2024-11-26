聖誕禮物2024｜聖誕精緻禮盒合集 Tea WG第十二夜日曆/Pâtisserie Jane手工撻/MAYA純素雜錦

聖誕送禮想大方得體，挑選以下用得又食得/飲得的禮盒最適合不過！為大家精選了名牌茶品、人氣網店手工撻，以及為素食人士搜羅雜錦美點，揀禮物唔使煩！

聖誕禮物2024｜Tea WG「第十二夜」聖誕日曆

Tea WG全新限定 「第十二夜」聖誕日曆，包裝繪上精緻的節日插畫，帶你進入充滿夢幻的聖誕村莊。12個小門埋藏了12款珍藏聖誕茗茶，以不同顏色小茶罐盛載。每日打開一個小門，像帶來一場驚喜的旅程。每一款茶品都有不同的風味，有怡人的果香、馥郁的甜香、充滿冬日氣息的香料辛香。同期又推出聖誕節慶茶馬卡龍禮盒，以聖誕漿果紅色搭配金箔，內餡以聖誕節慶茶注入的栗子及酸甜的血橙作內餡，口感多層次。

Tea WG 世貿店 (設茗茶外賣)

地址：銅鑼灣世界貿易中心L1層L1-09號舖

電話：3580 1611

