聖誕禮物2024｜聖誕精緻禮盒合集 Tea WG第十二夜日曆/Pâtisserie Jane手工撻/MAYA純素雜錦

聖誕送禮想大方得體，挑選以下用得又食得/飲得的禮盒最適合不過！為大家精選了名牌茶品、人氣網店手工撻，以及為素食人士搜羅雜錦美點，揀禮物唔使煩！
聖誕禮物2024｜Tea WG「第十二夜」聖誕日曆
Tea WG全新限定 「第十二夜」聖誕日曆，包裝繪上精緻的節日插畫，帶你進入充滿夢幻的聖誕村莊。12個小門埋藏了12款珍藏聖誕茗茶，以不同顏色小茶罐盛載。每日打開一個小門，像帶來一場驚喜的旅程。每一款茶品都有不同的風味，有怡人的果香、馥郁的甜香、充滿冬日氣息的香料辛香。同期又推出聖誕節慶茶馬卡龍禮盒，以聖誕漿果紅色搭配金箔，內餡以聖誕節慶茶注入的栗子及酸甜的血橙作內餡，口感多層次。
Tea WG 世貿店 (設茗茶外賣)
地址：銅鑼灣世界貿易中心L1層L1-09號舖
電話：3580 1611
聖誕禮物2024｜Pâtisserie Jane佳節限定手工撻禮盒
人氣甜品店Pâtisserie Jane大推多達十款節日禮盒，今次全新推出佳節限定冬日手工撻禮盒，精選了性價比高又夠體面的節日派對選擇，包括六款全新口味：柚子芝士、黑森林、港式奶茶、焦糖燉蛋、阿華田開心果及士多啤梨味。一貫用料豐富，手工製作，提供標準撻（直徑約 6.5cm）及迷你撻（直徑約 4.5cm）禮盒裝選擇，每盒共有12款不同口味。另外聖誕冬甩禮盒及聖誕朱古力球禮盒，一樣吸引，為佳節增添儀式感。
Pâtisserie Jane
網站：https://www.patisseriejane.com/
開放時間：上午9時至晚上7時（星期一至日）
聖誕禮物2024｜MAYA純素開心果菠蘿包雜錦禮盒
本地純素烘焙店MAYA今年首度推出聖誕禮盒，其中聖誕假期禮盒集齊一系列適合一班人分享的烘焙糕餅產品，包括德式聖誕蛋糕、開心果菠蘿包、抹茶聖誕樹牛油酥餅和紅桑子聖誕襪牛油酥餅等；Jolly Holiday 禮盒則內附聖誕假期禮盒的所有糕餅外，更加入MAYA招牌原味及奶茶純素蛋撻和燕麥脆片裝飾球，組合繽紛。
今年MAYA及純素烘焙店The Cakery均推出DIY純素聖誕曲奇禮盒，內附聖誕樹、小星星和薑餅人等六塊純素曲奇，只要把純素朱古力筆加熱，再以色彩繽紛的糖果裝飾，便能繪畫出獨特風格的聖誕曲奇。另備有 DIY 薑餅人曲奇禮盒，最啱家庭親子活動。於11月30日前訂購指定產品，即享 The Cakery 八五折早鳥優惠或 MAYA 九折早鳥優惠。顧客可由12月1日到12月31日期間到門市取貨或送貨上門。
MAYA國際金融中心店
地址：中環金融街8號國際金融中心商場1樓1105A號舖
電話：2816 1838
營業時間：
星期一至五早上8時至晚上7時
星期六至日早上11時至晚上7時