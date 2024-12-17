聖誕節2024｜$250-$400打卡聖誕晚餐合集 北海道A5和牛扒/聖誕樹威靈頓/黑魚子蟹肉蛋麵

坊間酒店餐廳聖誕餐每位收費不是過千就是近千，兩位價錢可以搭一程飛機，實在替男士們「肉赤」！為了替各位男士們慳荷包又能取悅另一半，為大家搜羅精緻悅目又價錢合理的聖誕餐，滿足另一半打卡心理，過一個開心浪漫又sweet sweet的聖誕！

聖誕節2024｜$238 Flat Iron Steak生蠔安格斯牛扒餐 Flat Iron Steak和Flat Iron Deluxe於12月期間供應3道菜聖誕限定午市及晚市套餐（午餐每位$188，晚餐$238），精選優質海陸空美食。聖誕盛宴首先以自家製香料酒及精選新鮮洛克菲勒生蠔分享拼盤揭開序幕，主菜提供慢煮安格斯牛臀蓋扒，以牛骨髓汁點綴；海鮮迷不能錯過香煎盲鰽魚柳，配奢華的魚子牛油汁；香口主菜還有蒜香牛油烤雞配松露磨菇肉汁。各式主菜均搭配惹味黑蒜薯蓉和燒西蘭花苗。甜品創意之作綠絲絨蛋糕，是紅絲絨蛋糕的變奏版，充滿節日色彩。客人可升級無限暢飲套餐（午市每位另加$285，晚市每位另加$375），可任飲紅白餐酒、烈酒、啤酒和汽水，夠晒盡興！ Flat Iron Steak 中環店

地址：中環荷李活道30號愛瑪大廈地下

營業時間：星期日至四中午12時至晚上10時，星期五及六中午12時至晚上10時30分 Flat Iron Deluxe

地址：香港黃竹坑黃竹坑道64號4樓

營業時間：上午11時至10時

訂座網址：www.flatironhk.com

聖誕節2024｜$298 Relieve三道昭和風西日料理

上環昭和風打卡喫茶店Relieve Cafe，難得聖誕套餐走親民價路線，3道菜$298位；4道菜$328位，後者有齊前菜、小食三點、主菜及甜品。前菜可選椒麻生牛肉他他配炸蓮藕片或海膽醬刺身魷魚配蒟蒻麵；自選主菜有壽喜燒牛肉京葱忌廉蓋飯、松葉蟹膏甲羅燒飯、日本帶子蝦味噌燴飯、串燒羊肉和風炸脆飯配煙燻紅椒汁；如自選鐵板燒三重芝士和牛漢堡飯只需另加$30，北海道A5和牛肉眼扒配烤蔬菜只是另加$50。甜品可揀雪糕心太軟、招牌布丁或焦糖巴斯克芝士蛋糕(另加$30)。3D貓貓聖誕特飲及3D聖誕老人特飲(另加$50)超可愛，打卡一流！ Relieve Cafe稍息

地址：上環永樂街77號OVEST地下1號舖

電話：6181 3216

營業時間：12nn-10pm

[email protected]



聖誕節2024｜$328 À Poêle法式青口+鵝肝醬+焦糖燉蛋 新開不久時尚巴黎風餐館À Poêle French Bistro，整個12月期間供應價格親民的法式風味聖誕節午巿及晚巿套餐。(節日2道菜午巿套餐每位$168，於12月份星期一至五中午12時至下午5時供應。節日3道菜晚巿套餐每位$328，於12月份每日晚上6時至10時供應，包括週末和公眾假期。)開胃菜的選擇包括法式洋葱湯配Gruyere芝士/煙燻三文魚迷你小圓餅配酸忌廉/法式風乾凍肉拼盤/鵝肝醬配香甜果醬和香脆法包/海鮮拼盤等。主菜有8款選擇，包括慢烤火雞卷配松露醬/ 法式火腿配馬鈴薯蓉/法式香烤雞配雪莉酒醬汁/牛油煮青口配法包或薯條/經典牛扒配薯條等。甜品可選法式焦糖燉蛋或絲滑朱古力慕絲。 À Poêle French Bistro

地址：太古太裕路5號興安閣地下G514號舖，

電話：2446 1598

訂座可瀏覽：www.apoelebistro.com

聖誕節2024｜HeSheEat龍蝦意粉+麻糬梳乎厘

人氣甜品西餐廳HeSheEat於12月佳節新推多款混合亞洲風味菜式，有黑魚子蟹肉芝士汁燴鮮蛋麵、香草燒龍蝦燴扁意粉、烤雙層豚肉漢堡配日式炒飯、泰式酸辣汁烤魷魚煙火雞胸芝士合桃沙律、牛油果雞肉墨西哥卷配香辣蒜茸蛋黃醬，味道與擺盤均有新意和心思。用上西班牙黑魚子、手打豚肉配日本蛋黃入饌；龍蝦意粉以自家製蝦油與龍蝦汁燴，原汁原味。新登場的甜點有朱古力麻糬梳乎厘班戟、黑松露芝士奶蓋無花果梳乎厘班戟、石板街日本牛乳刨冰，顏色搭配和造型均吸睛。若每人柯打主菜、特飲及分享甜品，人均約$350。 HeSheEat

旺角新店

地址 : 奶路臣街17號The Forest地下G6號舖

電話 : 2328 6933 銅鑼灣店

地址 : 銅鑼灣銅鑼灣地帶2樓201號舖

電話 : 2868 2277



聖誕節2024｜ JAJA全港首創聖誕樹威靈頓

時尚素食餐廳JAJA特別推出節日限定Merry Pink-Mas迷人冬日4道菜盛宴，頭盤野菜啫喱花園的意境猶如冬日花園中漫步；接著奉上濃厚綿滑的聖誕栗子濃湯。自選主菜有全港首創大玩聖誕樹造型、充滿黑松露香氣的威靈頓素牛柳，或混合格魯耶爾芝士及埃文達芝士搭配酥脆麵包丁、薯仔粒及熟蔬菜的瑞士芝士火鍋。甜品則有節日必備聖誕樹幹蛋糕。在平安夜及聖誕正日晚上時段，將會安排一系列精彩活動，包括星級魔術表演、聖誕老人大派福袋、特色聖誕面部彩繪、即影即有影相服務。這兩晚更增設「最佳服飾大奬」，選出全場節日服飾最別出心裁的冠亞季軍，分別獲贈$500、$300及$200餐飲禮券。 Merry Pink-Mas迷人冬日4道菜盛宴

日期：即日起至12月26日

價錢：第一位$478+10%，第二位起$278+10% (兩位起)，原價每位$648 +10%，每兩位成人可另加$100為一名小童添加一份套餐，最多可帶兩名小童 (6至11歲)。Mira eShop預訂免加一，查詢可瀏覽：https://bit.ly/mira-eshop_JajaChristmas Merry Pink-Mas迷人冬日聖誕派對詳情

日期：12月24日及25日（星期二、三）

時間：晚上6時至晚上10時

