自助餐優惠｜尖沙咀凱悅酒店自助餐65折 皇帝蟹腳/蒜蓉牛油生蠔/波士頓龍蝦

香港尖沙咀凱悅酒店咖啡廳一月份為食客帶來滋味蟹饌及周末海鮮盛宴自助晚餐，供應多款海鮮冷盤及鮮味美食，包括燒皇帝蟹腳、即炸蟹餅、燒龍蝦、蒜蓉牛油生蠔等等，食物款式豐富。凡於網上預訂更有高達65折優惠，下文即睇詳情！

尖沙咀凱悅酒店自助晚餐 歎多款海鮮美饌

尖沙咀凱悅酒店於一月份逢星期五晚推出多款以不同時令蟹炮製的滋味蟹饌，逢星期六至日晚則供應海鮮盛宴。滋味蟹饌自助餐的焦點菜式包括冰鎮海鮮區的鮮甜冰鎮皇帝蟹腳，即點即製的新鮮美食更有燒皇帝蟹腳、即炸蟹餅及軟殼蟹天婦羅等等。熱葷方面有黑胡椒炒蟹、印度咖喱蟹肉餃子、香辣蟹肉湯、蟹肉蘆筍烤薄餅、軟殼蟹壽司及蟹肉沙律等，非常吸引！

而海鮮盛宴自助餐則供應可持續發展威靈頓三文魚、焗蒜蓉牛油生蠔、香烤蝦串、龍蝦濃湯、黑胡椒蒸蜆、大蝦凱撒沙律等，另外亦有越南海蝦、加拿大海螺、新西蘭青口、黃鰭吞拿魚及加拿大帶子等海鮮刺身。心水推介可持續發展波士頓龍蝦三味，包括新鮮即烚活龍蝦、燒龍蝦及上湯波士頓龍蝦伊麵，龍蝦肉質肥美爽彈，味道鮮甜，令人回味無窮。



咖啡廳

地址︰尖沙咀河內道18號尖沙咀凱悅酒店大堂樓層

電話︰+852 3721 7700