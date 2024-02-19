芋頭食譜｜荔浦芋/大甲芋頭點揀？冬菇蝦米臘腸芋頭飯必學

每年九月下旬到三月初，都是吃芋頭（英文︰taro）的季節，家中飯桌多見了用芋頭入饌，如芋頭燜豬肉、芋頭蒸排骨，農曆新年自然也有芋頭糕，芋頭老是常出現。今次為大家介紹幾款不同品種的芋頭，以及到底怎樣可以在街市揀選到香甜鬆化的芋頭呢？當中原來也大有學問！最後，亦會附上一道用電飯煲就能輕鬆煮好的冬菇蝦米臘腸芋頭飯食譜，大家不妨參考一下。

在香港街市最常見的芋頭有幾種，質素最好的是來自廣西的荔浦芋，體型粗壯，比一般芋頭大，煮熟後味道香口又鬆化，假若買到一棵靚芋頭，菜式已成功了一大半。不過，荔浦芋因為供應是國家優質的芋頭品種，故此產量供不應求，所以香港市場上大多賣品種相近的廣東芋頭，亦有一年四季都常見的泰國芋頭。另外，不得不提台灣芋頭，其中大甲芋頭香港人最熟悉，產期於八月至十二月，澱粉質較多，口感綿密鬆軟，香氣濃郁，質素高，但在香港市場上並不易見。

冬天芋頭最當造？

何解芋頭冬天最當造？原來要種出一棵又香又鬆的靚芋頭，絕對與耕種的環境有關。每年九月下旬到三月初，都是吃芋頭的最好時機，因為冬天雨降量較少，芋頭在栽種時不會吸收過多的水份，才能保持肉質粉甜。

揀靚芋頭秘訣

在街市揀選芋頭時，最重要的是芋頭外在完整，體型飽滿，沒有損傷和腐爛。另外除了挑選外貌，其重量也重要，新手可用秤去量度重量，選擇磅數較輕的芋頭，即代表乾身水份少，切開的質地也會較為粉甜。如果想買已經切半的芋頭，不妨留意一下顏色紋理，紫紋分佈越是平均，芋頭質素越佳。